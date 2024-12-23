رونالدو يواجه بيلينجهام و يامال في دبي 27 ديسمبر



دبي (الاتحاد)

كشف مجلس دبي الرياضي، الجهة المنظمة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي والداعمة لحفل توزيع جوائز بيوند للتطوير العقاري دبي جلوب سوكر السنوية، عن مشاركة مجموعة من ألمع نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين في الدورة 19 من المؤتمر الذي يُقام في منتجع أتلانتس النخلة مساء يوم الجمعة المقبل.

ويشهد منتجع أتلانتس ليلة استثنائية تجمع نخبة من الشخصيات البارزة والمشاهير، حيث من المتوقع حضور أكثر من 1000 ضيف للدورة 15 من حفل توزيع الجوائز، من بينهم النجم العالمي كريستيانو رونالدو.

كما تشهد الفعالية حضور نخبة من نجوم كرة القدم، أبرزهم لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام والحارس البلجيكي تيبو كورتوا من نادي ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ويشارك أيضاً النجم لامين يامال، جناح برشلونة ومنتخب إسبانيا، وريو فرديناند، المدافع السابق في نادي مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى حضور شخصيات بارزة أخرى من أندية ومنظمات عالمية.

وينطلق مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتزامن مع حفل توزيع جوائز دبي جلوب سوكر السنوي. وجمعت جوائز جلوب سوكر، منذ انطلاقها في عام 2010، أبرز الجهات المعنية في عالم كرة القدم ضمن أمسيات احتفالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بينما يوفر المؤتمر المصاحب منصة مثالية على مستوى القطاع لمناقشة بعض القضايا الرئيسية في هذه الرياضة.

ويتمحور شعار القمة هذا العام حول مفهوم «مواهب مميزة في كرة القدم»، ويشهد الحفل مشاركة كل من كريستيانو رونالدو وجود بيلينغهام وتيبو كورتوا بصفة متحدثين رئيسيين.

ويشمل الحفل تقديم 15 جائزة رئيسية في مختلف الفئات، بما في ذلك أفضل لاعب ولاعبة كرة قدم، وأفضل نادي كرة قدم للرجال وأفضل نادي كرة قدم للسيدات، وجائزة مارادونا، وأربع جوائز لأفضل مسيرة رياضية للاعب.

واستحوذت جوائز بيوند للتطوير العقاري دبي جلوب سوكر على الاهتمام العالمي مع إدلاء ما يزيد على 100 مليون مشجع بأصواتهم من أكثر من 200 دولة ومنطقة، في زيادة ملموسة على الدورة الماضية عند 70 مليون صوت. كما تجاوزت تحميلات تطبيق جلوب سوكر على الهاتف المحمول حاجز 2 مليار عملية تنزيل، مما يؤكد الإقبال غير المسبوق على هذه الفعالية الفريدة.