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الرياضة

آينتراخت فرانكفورت الأكثر إنفاقاً للغرامات!

آينتراخت فرانكفورت الأكثر إنفاقاً للغرامات!
27 ديسمبر 2024 21:11

 
فرانكفورت (د ب أ)

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فرض الاتحاد الألماني لكرة القدم غرامة على أندية في الدرجات الثلاث الأولى تبلغ نحو 5.12 مليون يورو (13 مليون دولار)، بسبب مخالفات في مباريات جرت عام 2024، فيما أضطر نادي آينتراخت فرانكفورت لدفع ما يقرب من مليون يورو بمفرده.
وذكر اتحاد الكرة الألماني أن أغلب المخالفات تتعلق بإشعال الجماهير الألعاب النارية المحظورة في الملاعب.
ويتصدر فرانكفورت قائمة الأندية الـ56 الأكثر إنفاقاً للغرامات، حيث تعين عليه دفع 918950 يورو، يليه فريق كولون الهابط من الدرجة الأولى (725750يورو)، وكايزر سلاوتيرن، الناشط بالدرجة الثانية (673100 يورو).
وبلغ إجمالي ما حصل عليه الاتحاد الألماني لكرة القدم من الغرامات في نهاية الأمر نحو 8 ملايين يورو فقط، حيث يمكن للأندية استخدام بعض الأموال في تدابير منع العنف الخاصة بها.
ويستخدم الاتحاد الألماني لكرة القدم معظم هذه الأموال لأغراض خيرية، حيث سيذهب 6 ملايين يورو لمؤسسات مرتبطة بكرة القدم في العام الحالي، بزيادة قدرها أكثر من مليون يورو.
وقال شتيفان جرونوالد، أمين صندوق الاتحاد الألماني لكرة القدم «أنا سعيد للغاية لأننا نؤمن ونسهل العمل المهم للمؤسسات للمستقبل من خلال تلك الغرامات».

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البوندسليجا
آينتراخت فرانكفورت
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