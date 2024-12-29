لاتسيو «يفرمل» أتالانتا في «الكالشيو»

روما (رويترز)



توقفت سلسلة انتصارات أتالانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بالتعادل 1-1 مع مضيفه لاتسيو، إذ سجل فيسايو ديلي-باشيرو هدفا للاتسيو في الشوط الأول، ثم رد أتالانتا بهدف متأخر سجله ماركو بريشانيني.

وجاء تعادل أتالانتا بعد 11 فوزاً متتالياً، لكن الفريق الذي يدربه جيان بييرو جاسبريني انفرد بصدارة الدوري برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطة أمام إنتر ميلان الذي تغلب 3-صفر على كالياري، بينما يحتل لاتسيو المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

وقدم لاتسيو بداية قوية في الدقائق الأولى، وتصدى ماركو كارنيسيكي حارس أتالانتا لكرتين من فالنتين كاستيانوس، قبل أن يتصدى القائم لتسديدة من ماتيو جندوزي.

وجاءت أول فرصة خطيرة لأتالانتا عند الدقيقة 20، عندما سدد دافيدي زاباكوستا كرة منخفضة مرت بجوار القائم البعيد.

وفرض لاتسيو هيمنته خلال الشوط الأول، وتقدم في الدقيقة 27، عندما مرر نيكولو روفيلا كرة عالية إلى ديلي-باشيرو الذي توغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية في الشباك.

وقال جاسبريني لمنصة دازون «أهم الفرص جاءت في الشوط الثاني، لو سجلنا مبكراً، لحصلنا على المزيد من الفرص لقلب المباراة لمصلحتنا، بعد شوط أول صعب للغاية استحق فيه لاتسيو التقدم، ولم نستطع التعامل مع قوتهم، إذ ضغط كل لاعبيهم بقوة، واجهنا صعوبة في استعادة الكرة، وكانوا أسرع منا في الوسط.

وأضاف «استغرق الأمر بعض الوقت، قبل أن نفرض حضورنا، وبسبب أوجه القصور التي نعاني منها وجودة فريقهم بشكل عام، عانينا كثيراً في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، لعبنا بطريقة مختلفة».

بعد هدف لاتسيو، دخل أتالانتا في أجواء المباراة، وأجبر أديمولا لوكمان حارس لاتسيو إيفان بروفيديل على التصدي بأصابعه لتسديدة منه، بعد مرور ساعة من اللعب.

وحصل لاتسيو على فرصة حقيقية لتعزيز تقدمه، عندما مرت كرة عرضية، إثر هجمة مرتدة بين مدافعي أتالانتا، لكن بولاي ديا أخفق في استغلال الفرصة ،رغم غياب الرقابة عنه أمام المرمى.

وكاد أتالانتا أن يتعادل بعدها بدقائق، عندما وصلت الكرة من ركلة ركنية إلى لوكمان أمام المرمى، لكن المدافع لوكا بيليجريني أطاح بالكرة، قبل أن تتجاوز خط المرمى.

وجاءت الدقائق الأخيرة من المباراة مثيرة، إذ أتيحت الفرص لكلا الفريقين، لكن أتالانتا انتزع التعادل عندما وضع بريشانيني الكرة بسهولة في المرمى الخالي قبل دقيقتين من النهاية، إثر تمريرة من أديمولا لوكمان.

وقال لوكمان لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا «كانت مباراة صعبة، الشوط الأول كان صعباً للغاية بالنسبة لنا، لكننا قاتلنا، تعادلنا ولم نخسر، لذا فهذا أمر إيجابي، النادي قدم عاماً رائعاً في 2024، لذلك نريد أن نستمر في فعل الشيء نفسه، وسيكون العام الجديد أفضل».