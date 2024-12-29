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الرياضة

«أبوظبي» و«تمام» في نهائي بطولة العام الجديد للبولو

«أبوظبي» و«تمام» في نهائي بطولة العام الجديد للبولو
29 ديسمبر 2024 11:29

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يلتقي فريقا «أبوظبي» و«تمام»، الاثنين، في نهائي بطولة العام الجديد للبولو، التي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، وبمتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 4 فرق، وتسبقه مباراة تحديد المركز الثالث بين «غنتوت» و«نون المغيرات».
وجاء تأهل «أبوظبي» إلى المباراة الختامية، عقب فوزه على «نون المغيرات» بنتيجة 7-6، وضمت قائمة فريق «أبوظبي»، صالح الجزيري، وفارس اليبهوني، وباوتيستا بيلو، وسيمون رولر، بينما تفوق «تمام» على «غنتوت» 9-8 ونصف، ويقود فريق تمام في الجولة النهائية على لقب البطولة، سلمان بن هايف، وخوان، وريان العجاجي، وسانتوس، ويدير مباراتي الختام سيمون وتوكي وميجيل.
وتعد البطولة فرصة لفرق «غنتوت» لمزيد من الإعداد للمشاركة في البطولات المتبقية، ضمن برنامج نادي غنتوت في الموسم، وأبرزها بطولة الميدالية الذهبية، وبطولة الإمارات الدولية، وبطولة غنتوت الدولية، وفي القائمة أيضاً بطولة كأس الصحراء، وبطولة كأس العيد للبولو، في ختام نشاط النادي يوم 18 مارس المقبل.

الإمارات
أبوظبي
البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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