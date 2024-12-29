تأجيل نهائي «خليجي 26» إلى 4 يناير

الكويت (الاتحاد)



وافقت الاتحادات الأربعة المتأهلة منتخباتها إلى نصف نهائي كأس الخليج لكرة القدم، «خليجي 26» المقامة حالياً في الكويت، على ترحيل نهائي البطولة إلى 4 يناير المقبل بدلاً من موعده السابق، والذي كان مقرراً 3 من الشهر نفسه، فيما رفض الاتحادان العُماني والبحريني، تعديل نصف النهائي، وفق المقترح الكويتي، بإقامة «مربع الذهب» على يومين، بحيث تقام المباراة الأولى بين السعودية وعُمان 31 ديسمبر الجاري، ولقاء الكويت والبحرين 1 يناير المقبل.

ويعتمد المقترح «المفاجئ» الذي قدمه الشيخ أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، على الاستجابة للضغط الجماهيري الكبير، لحضور مباراتي نصف النهائي، وبالتالي إقامتهما على استاد جابر الدولي الذي يتسع إلى 60 ألف متفرج، وهو ما كان يتيح الفرصة أمام أعداد غفيرة من المشجعين، بدلاً من إقامة لقاء عُمان والسعودية على استاد جابر المبارك الذي يتسع فقط إلى 15 ألفاً فقط.

وكشفت مصادر من لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، عن أن النقاشات بين اللجنة ورؤساء الوفود استمرت ما يقارب 3 ساعات قبل وأثناء الاجتماع، وذلك للاستقرار على تصور واحد، بعد إصرار البحرين وعُمان على عدم خسارة أفضلية اللعب في يوم واحد، وبالتالي منح منتخب راحة أكثر على حساب آخر، وبالتالي اقترح الاتحاد الخليجي خلال التواصل مع رؤساء الاتحادات على إبقاء نصف النهائي من دون تغيير، على أن يتم ترحيل النهائي لمدة 24 ساعة، بما يسمح بفرصة تحضير أكبر للمنتخبين المتأهلين إلى المباراة الختامية، ووجد ذلك القبول والموافقة من رؤساء الاتحادات الأربعة صاحبة الشأن.

وعلى الجانب الآخر، شهدت منافذ بيع تذاكر نصف النهائي ازدحاماً شديداً من جماهير الكويت تحديداً، بالإضافة إلى باقي مشجعي أطراف نصف النهائي، حيث توافد الآلاف سواء على منافذ البيع بالكويت، ومع ذلك قررت اللجنة المنظمة للبطولة تأجيل توزيع وبيع التذاكر لمدة 24 ساعة، حتى الاستقرار على موعد ومكان مباراتي نصف النهائي، قبل أن يتم حسم إقامة المباريات في موعدها 31 ديسمبر من دون تغيير، وبالتالي طُرحت التذاكر مباشرة للجماهير، بعد القرار الرسمي.