استقبال حافل لحارس وستهام المصاب بالسرطان



لندن (رويترز)



تلقى لوديك ميكلوسكو استقبالاً حافلاً من جماهير وستهام يونايتد قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن أعلن حارس وستهام السابق أنه قرر إنهاء برنامج علاجه من السرطان.

وقال الحارس التشيكي السابق (63 عاماً)، والذي خاض ما يقرب من 400 مباراة مع وستهام إنه قرر التوقف عن العلاج الكيماوي من أجل الاستمتاع بالحياة، وتم تشخيص إصابته بالسرطان قبل ثلاث سنوات.

وقال ميكلوسكو في بيان قبل أن ينزل إلى أرض الملعب في استاد لندن قبل المباراة وهو يلوح بيده بينما كان المشجعون يصفقون ويهتفون باسمه «قررت عدم الخضوع للعلاج الكيماوي، لأنني أريد أن أعيش حياة طبيعية، وأستمتع بوجود الكثير من الأشخاص الرائعين من حولي، ولدي عملي الخاص وأستمتع بكرة القدم التي هي كل حياتي، أريد الاستمرار في القيام بذلك لأطول فترة ممكنة، وحين أخبروني عن تأثير العلاج الكيماوي كان الأمر أشبه بعدم القدرة على العمل أو الوجود بين زملائي لمدة ستة أشهر تقريباً، وعدم السفر، والإصابة ببعض الأمراض وكل شيء آخر، وقلت لا أريد ذلك».

وأصبح ميكلوسكو معشوقاً لجماهير وستهام خلال ثماني سنوات قضاها في النادي منذ 1990 ولا يزال اسمه يتردد حتى الآن.

ويشغل حالياً منصب المدير الرياضي في نادي بانيك أوسترافا في مسقط رأسه، حيث بدأت مسيرته.

وأضاف «أبلغني الكثير من الأصدقاء أنهم لولا أنهم يعرفون حالتي جيداً، فإنهم سيعتقدون أنني بخير، وهو أمر لطيف بالنسبة لي أن أسمعه، لأنني أريد أن أشعر بهذا لأطول فترة ممكنة».