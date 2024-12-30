«دولية دبي» لكرة السلة في ضيافة النصر 24 يناير

علي معالي (أبوظبي)

أعلن اتحاد كرة السلة إقامة النسخة 34 من بطولة دبي الدولية في ضيافة نادي النصر، وذلك على صالة راشد بن حمدان، خلال الفترة من 24 يناير حتى 2 فبراير المقبلين، بمشاركة 10 فرق ما بين منتخبنا الوطني، وناديي النصر الذي يعد شريكاً استراتيجياً باعتباره المستضيف للنسخة المقبلة، والشارقة الذي يعود للمشاركة في هذه البطولة التاريخية من جديد، إلى جوار عدد من الفرق العربية والآسيوية الكبيرة ذات الجماهيرية في كرة السلة.

من جانبه، أكد نادي النصر جاهزيته الكاملة قبل البطولة بفترة طويلة باستضافة النسخة 34، والتي تحمل الكثير من التحديات مع تسخير كل الإمكانات لإنجاح البطولة، من خلال التعاون المثمر والدائم بين اتحاد السلة ونادي النصر، وتحظى دولية دبي بشعبية كبيرة بين الجاليات العربية وكذلك الفلبينية، وتم الإعلان المبدئي عن المشاركين وهي: منتخب الإمارات والنصر والشارقة (الإمارات)، والرياضي والحكمة وبيروت (لبنان) وفريقان من الفلبين، واتحاد عمان الأردني، وأهلي طرابلس (ليبيا) وفريقان من تونس والمغرب.

وسبق لنادي النصر أن استضاف هذه البطولة الكبيرة لسنوات عدة، وكذلك نادي شباب الأهلي، وساهمت أنديتنا من خلال هذا التعاون على إبراز الوجه الجميل للبطولة، التي ساهمت بشكل كبير في تطوير اللعبة بالمنطقة على مدار تاريخها الحافل.

وتعد هذه النسخة من المحطات المهمة في سبيل إعداد منتخبنا الوطني للتصفيات الأخيرة لكأس آسيا في 2025، ومن خلالها سيضع الجهاز الفني بقيادة الدكتور منير بن الحبيب اللمسات النهائية على تشكيلة واختيار عناصر المنتخب للمرحلة الحاسمة في التصفيات القارية.