مستقبل رونالدو مع النصر السعودي يزداد غموضاً!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يزال مستقبل النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي «غير واضح المعالم»، وذلك قبل 6 أشهر من نهاية عقده مع ناديه، وقد يتغير كل شيء قريباً جداً، إذ يتطلع اللاعب إلى خوض تجربة جديدة ربما تكون في المملكة أيضاً، حيث سبق له أن أبدى اهتمامه باللعب للهلال، وربما يرحل خارج الدوري السعودي.

وصل رونالدو الحاصل على 5 كرات ذهبية، إلى السعودية في شتاء 2023، في مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد، وينتهي عقده في صيف 2025، ولم يتحدث النادي معه بشأن تمديد العقد، ما جعل مستقبله غامضاً.

وذكرت صحيفة «ماركا» أن رونالدو، الذي يكمل 40 عاماً في 5 فبراير المقبل، يأمل أن يمد إقامته في السعودية لتحقيق أحد أهدافه المهمة وهو الفوز بالدوري السعودي، مثلما فاز بالدوري في كل الأندية التي لعب فيها من قبل، ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازاته الممتلئ بالألقاب والبطولات.

وقالت الصحيفة إنه رغم أن رونالدو سعيد بالاستقرار في السعودية، إلا أنه ليس من المستبعد أن تراوده فكرة خوض تحدٍ جديد في مكان آخر.

وترددت شائعات حول رغبته في إيجاد مشروع رياضي طموح، وخاصة أن النصر لم ينجح منذ ضم رونالدو في الفوز ببطولة الدوري السعودي، غير أن ثمة عقبة كبيرة تقف أمام ذلك، إذ أن أندية قليلة جداً، وربما لا يوجد نادٍ أصلاً يمكنه أن يتحمل راتبه الضخم الذي يصل إلى 200 مليون يورو سنوياً.

ويواصل رونالدو تحطيم الأرقام القياسية حتى لوكان بعيداً عن أوروبا، حيث سجل 10 أهداف وصنع هدفين في 12 مباراة ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة بعد الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي سجل 12 هدفاً.