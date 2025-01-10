ريال مدريد وبرشلونة قمة التحدي في كأس السوبر الإسباني بجدة



معتز الشامي (أبوظبي)

للعام الثالث على التوالي، سيقام نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، بعد فوز الفريق الكتالوني على بلباو 2-0 وتفوق الفريق الملكي على مايوركا 3-0 ، ليصبحا على أتم الاستعداد لمواجهة بين الغريمين الشهيرين على أول لقب كبير في الموسم.

سيقام أول كلاسيكو في عام 2025 في تمام الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وسيكون المكان مرة أخرى هو ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويسعى برشلونة للفوز بأول لقب له تحت قيادة هانسي فليك، وكأس السوبر الإسباني الخامسة عشرة في المجموع، لكن ريال مدريد قد يعادله بالفوز يوم الأحد. وهو أمر سيحاول برشلونة جاهدًا التأكد من عدم حدوثه.

ريال مدريد وبرشلونة لديهما تاريخ طويل من المواجهات في كأس السوبر الإسباني، إذ يعود أول لقاء بينهما إلى موسم 1988-89

فيما يلي تفصيل إحصائيات المواجهات المباشرة بينهما:

- إجمالي المباريات: 16

- انتصارات ريال مدريد: 9

- انتصارات برشلونة: 7

- التعادلات: 2



ألقاب كأس السوبر الإسباني:

- يحمل برشلونة الرقم القياسي برصيد 14 لقباً

- يليه ريال مدريد عن كثب برصيد 13 لقباً