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الرياضة

عدنان حمد مديراً فنياً للعروبة السعودي

عدنان حمد مديراً فنياً للعروبة السعودي
10 يناير 2025 23:11

 
الرياض (أ ف ب)

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أعلن نادي العروبة السعودي لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب العراقي عدنان حمد خلفا للبرتغالي ألفارو باتشيكو.
وقال العروبة في بيان على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «اكس» (تويتر سابقاً): «أنهت إدارة نادي العروبة إجراءات التعاقد مع المدرب العراقي عدنان حمد البالغ من العمر 63 عاماً، وذلك للإشراف الفني على الفريق الأول في الدوري السعودي للمحترفين».
وجاء التعاقد مع حمد عشية مباراة الفريق مع ضيفه الهلال حامل اللقب في المرحلة الرابعة عشرة من الدوي.
ورحل باتشيكو بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.
ويحتل العروبة المركز الثالث عشر في الدوري برصيد 13 نقطة.
وهي المرة الأولى التي سيعمل فيها حمد في السعودية، بعد تجارب في بلاده مع الزوراء ومنتخبات تحت 19 و20 عاماً، والأولمبي والأول، وفي الأردن مع قطبيها الفيصلي والوحدات، إلى جانب منتخب النشامى على فترتين، الأولى بين 2009 و2013، وقاده للتأهل والمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2011 في الدوحة، قبل خروجه من دور الثمانية، وإلى الدور الحاسم من تصفيات مونديال البرازيل 2014 التي وصل فيها النشامى لمواجهة أوروجواي في مباراة الملحق بين قارتي آسيا وأميركا الجنوبية.
كما درب حمد منتخب البحرين وفريق الأنصار في لبنان ودبي وبني ياس في الإمارات.

السعودية
الدوري السعودي
العروبة
عدنان حمد
الهلال السعودي
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