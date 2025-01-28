سكولز: يجب طرد راشفور من غرفة ملابس مانشستر يونايتد



لندن (د ب أ)

طالب النجم الإنجليزي السابق بول سكولز بإقصاء ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد من غرفة ملابس الفريق، بعدما خذل الكثيرين خلال الفترة الأخيرة.

وغاب راشفورد عن المشاركة في آخر 11 مباراة لمانشستر يونايتد في جميع المسابقات، حيث استبعده روبن أموريم مدرب الفريق من القائمة، ولم يضمه سوى مرة واحدة.

وقال سكولز في تصريحات أبزرتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «أعتقد أن راشفورد خذل الكثيرين بمواقفه، وهو ما يحاول المدرب توضيحه للرأي العام». وأضاف «يجب التفكير في اللاعبين الشباب بصفوف الفريق مثل أليخاندرو جارناتشو الذين يتطلعون للاعبين مثل راشفورد الذي يبلغ 27 عاماً، ويبدو واضحاً أنه لا يتدرب بشكل جيد».

وأشار «أتذكر أنني أبلغت المدرب أليكس فيرجسون أنني لا أريد المشاركة في مباراة ضد أرسنال، وقال لي إنني فعلت أسوأ شيء وهو أنني خذلت زملائي، وبقي هذا الموقف عالقاً في ذهني، لأنني لم أتخيل ذلك، والآن أرى أن راشفورد يكرر نفس الموقف».

وأوضح «راشفورد لا يرفض المشاركة في المباريات، بل إنه يتصرف ويتدرب بطريقة توحي للكثيرين بأنه غير مهتم بالفريق». وأتم بول سكولز تصريحاته «من يخذل زملاءه يجب أن يطرد من غرفة خلع الملابس في أسرع وقت ممكن، لأن الفريق حالياً يضم العديد من اللاعبين الشباب، الذين يرونه نموذجاً يحتذى به».