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الرياضة

الوصل يخسر أمام النصر السعودي برباعية

الوصل يخسر أمام النصر السعودي برباعية
4 فبراير 2025 00:13

معتصم عبدالله (أبوظبي)
خسر الوصل أمام مضيفه النصر السعودي 0-4، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد «الأول بارك» في الرياض، ضمن الجولة السابعة من منافسات مرحلة الدوري «منطقة الغرب» في دوري أبطال آسيا للنخبة.
سجل رباعية «أصحاب الأرض»، علي الحسن في الدقيقة 25، وكريستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين 44 من «ضربة جزاء»، و78 من كرة رأسية، و«البديل» محمد آل فتيل في الدقيقة 88، ورفع النصر رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، مقابل بقاء «الإمبراطور» الذي تكبد خسارته الثالثة، برصيد 11 نقطة في المركز الخامس.
وشهدت بقية مباريات منطقة الغرب يوم الاثنين أيضاً، خسارة العين أمام الريان القطري 1-2، وفوز الأهلي السعودي أمام السد القطري 3-1 في الدوحة، فيما تعادل الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي 1-1 على استاد آزادي في طهران، في حين يلتقي الثلاثاء الغرافة القطري مع باختاكور الأوزبكي في الريان، والهلال السعودي مع بيرسيبوليس الإيراني في الرياض.
وانفرد الأهلي مؤقتاً في صدارة ترتيب دوري الغرب برصيد 19 نقطة من سبع مباريات، مقابل 16 نقطة من ست مباريات للهلال، و16 من سبع مباريات للنصر، و12 للسد، و11 للوصل، و8 للريان، و6 لكل من بيرسيبوليس الذي لعب ست مباريات والاستقلال، و4 من ست مباريات لكل من باختاكور والغرافة، وثلاث نقاط للشرطة، والعين في المركز الأخير برصيد نقطتين. 
وكانت أندية الهلال والأهلي والنصر والسد والوصل ضمنت التأهل مسبقاً إلى دور الـ16، فيما تتنافس بقية الأندية باستثناء العين على بقية المقاعد الثلاثة المؤهلة للدور الثاني.

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