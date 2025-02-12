صحافة العالم تعلق على فوز «الملكي»: «أحسنت يا مدريد»



عمرو عبيد (القاهرة)

«أجراس الخطر تدق في ملعب الاتحاد».. هكذا اتفقت أغلب الصحف الإنجليزية على عنونة أغلفتها، صبيحة الهزيمة القاسية التي تلقاها مانشستر سيتي على يد ريال مدريد، وحملت الصفحة الأولى لكل من «ميرور» و«إكسبريس» و«ستار سبورت» صورة للنجم الإنجليزي بيلينجهام، الذي ضرب مرمى «السيتي» في اللحظات الأخيرة بهدف قاتل، ليضع قدماً لفريقه «الملكي» في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وبينما قالت «إكسبريس» إن مباراة الذهاب انتهت لمصلحة «الريال» بعدما تلقى «البلومون» لكمة صاعقة، كتبت «ستار سبورت» أن فريق جوارديولا تعرض للانفجار مرة أخرى، وأشارت «ميرور» إلى أنه رغم تقدم «سيتي بيب» مرتين، إلا أن الأخطاء الكارثية ظهرت في الدقائق الحرجة، ليمنح بيلينجهام «الملكي» رداً قاتلاً.

«آي سبورت» وضعت صورة بيلينجهام أيضاً فوق غلافها مع عنوان «الصفعة»، وفي إسبانيا، عنونت «ماركا» غلافها بكلمات «أحسنت يا مدريد»، وقالت عبر موقعها الإلكتروني إن «الزيارة السابعة» للفريق إلى ملعب «الاتحاد» كانت رائعة وناجحة للمرة الأولى، ولم تنس الإشارة إلى الصحف «الكتالونية» التي لحقت بنظيرتها الإنجليزية في عدم استيعاب الصدمة التي حدثت في إنجلترا، ووصفت الصحف المنافسة بأنها «أمسكت برأسها غير مصدقة لما حدث»، لكنها عادت لتنشر تقريراً وتحذيراً من بيب جوارديولا، حيث نقلت كلمات النجم المخضرم الأسبق، خورخي فالدانو، الذي قال إن الريال هو المُرشح الأوفر حظاً في مباراة الإياب، حتى لو كان خسر اللقاء الأول، لكن لا يُمكن الاطمئنان لنتيجة الذهاب بسبب «بيب»، فردة فعله لا يُمكن توقعها أبداً.

وكتبت صحيفة «أس» فوق غلافها «هكذا يفوز ريال مدريد»، ووصفت ما حدث بأنه «ليلة أسطورية جديدة للملكي»، ونقلت تعليقات فينيسيوس ورودري حول «اللافتة المثيرة للجدل»، حيث قال البرازيلي إنه اعتاد على ذلك كما أن تلك الأمور تدفعه لتقديم أفضل مستوياته، وهو ما حدث خلال المباراة حسب تعبيره، بينما اكتفى الإسباني برد مقتضب، قال فيه «جيد»، كما ذكرت الصحيفة أن بيب جوارديولا تعرض لانتقادات كبيرة في إنجلترا بعد تلك النتيجة.