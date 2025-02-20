تحديد ملاعب دور الـ16 لـ «نخبة آسيا»

كوالالمبور (د ب أ)



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الملاعب المستضيفة لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024-2025، حيث تتنافس أفضل ثمانية أندية في قارة آسيا على اللقب بنظام التجمع، وبمباريات من جولة واحدة، من 25 أبريل إلى الثالث من مايو 2025، بعد اختيار الاتحاد السعودي مضيفاً لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسمي 2024-2025 و2025 -2026 في ديسمبر 2023، تم تحديد استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، واستاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة لاستضافة المواجهات الحاسمة لأهم بطولات الأندية في كرة القدم الآسيوية.

ويستضيف الملعبان، اللذان يحتضنان أيضاً مباريات في كأس آسيا 2027 في السعودية، مباراتين لكل منهما في دور الثمانية، ومباراة واحدة لكل منهما في قبل النهائي.

وتقام المباراة النهائية المرتقبة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، حيث سيحصل الفائز على أكبر جائزة مالية في تاريخ بطولات الأندية الآسيوية، بقيمة 12 مليون دولار. وتأتي هذه الجوائز المالية في إطار الإصلاحات الاستراتيجية والتغييرات الكبيرة التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث تعتبر الجائزة ثلاثة أضعاف المكافأة التي كانت مخصصة للموسم الماضي 2023- 2024، فيما سيحصل الفريق الخاسر في النهائي على 6 ملايين دولار، أي بزيادة ثلاثة أضعاف عن الموسم السابق.

واكتملت ملامح دور الـ16 لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بعد نهاية مرحلة الدوري في 18 فبراير، حيث حجز نادي الاستقلال الإيراني آخر البطاقات المتاحة.

وانضم بذلك إلى كل من: الهلال السعودي، الأهلي السعودي، النصر السعودي، السد القطري، الوصل الإماراتي، الريان القطري، وباختاكور الأوزبكي. أما في منطقة الشرق، فقد أنهى يوكوهاما مارينوس الياباني مرحلة الدوري في الصدارة، وانضم وصيف دوري أبطال آسيا 2023-2024 إلى دور الـ16 بجانب كاوازاكي فرونتال الياباني، جوهور دار التعظيم الماليزي، جوانجو الكوري الجنوبي، فيسيل كوبي الياباني، بوريرام يونايتد التايلاندي، شنغهاي شينهوا الصيني، وشنغهاي بورت الصيني. وفي مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب التي تقام بنظام الذهاب والإياب يلتقي الهلال السعودي مع باختاكور الأوزبكي والأهلي السعودي مع الريان القطري والنصر السعودي مع الاستقلال الإيراني، والسد القطري مع الوصل الإماراتي، بحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.

وفي مواجهات دور الـ16 لمنطقة الشرق التي تقام بنظام الذهاب والإياب، يلتقي يوكوهاما مارينوس الياباني مع شنغهاي بورت الصيني، وكاوازاكي فرونتال الياباني مع شنغهاي شينهوا الصيني، وجوهور دار التعظيم الماليزي مع بوريرام يونايتد التايلاندي، وجوانجو الكوري مع فيسيل كوبي الياباني.