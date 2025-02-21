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الرياضة

تعرف على ملوك «الشامبيونزليج» في تاريخ دوري الأبطال

تعرف على ملوك «الشامبيونزليج» في تاريخ دوري الأبطال
21 فبراير 2025 14:07

معتز الشامي (أبوظبي)
مع ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وصل 16 فريقاً إلى ثمن النهائي، واحتل ليفربول المركز الأول في مرحلة الدوري في شكل البطولة الجديد هذا الموسم، ولكن منذ تحويل كأس أوروبا إلى دوري أبطال أوروبا في موسم 1992/1993، أي الفرق التي هيمنت على البطولة الأوروبية الكبرى؟.
وجمع موقع «ترانسفير ماركت» العالمي جدول دوري أبطال أوروبا منذ 92/93 لتحديد الفرق التي حصلت على أكبر عدد من النقاط، كما تم تضمين مباريات خروج المغلوب مع احتساب 3 نقاط للفوز، والمباريات التي ذهبت إلى الوقت الإضافي كتعادل، وبالتالي منح نقطة لكلا الجانبين.
وتصدر ريال مدريد تصنيف الفرق في جدول دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، بعد أن فاز باللقب 15 مرة وجمع ما يصل إلى 655 نقطة منذ موسم 1992/1993 من 327 مباراة في المسابقة، ويتقدم الفريق بأكثر من 50 نقطة على أي فريق آخر.
وفي المركز الثاني يأتي بايرن ميونيخ، الذي تغلب بصعوبة على سيلتيك في جولة الملحق، حيث حصل «البافاري» على 602 نقطة من 304 مباراة، وفي المركز الثالث يأتي برشلونة برصيد 597 نقطة من 303 مباراة، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 445 نقطة من 228 مباراة في دوري أبطال أوروبا، في المركز الخامس يأتي فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي خرج من الدوري أمام آيندهوفن مساء الأربعاء، برصيد 399 نقطة من 230 مباراة، ويليه في المركز السادس تشيلسي، بـ356 نقطة من 197 مباراة، وفي المركز السابع بورتو -أول نادٍ من خارج الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا- بإجمالي 353 نقطة من 228 مباراة، بينما حلّ الميلان في المركز الثامن برصيد 340 نقطة من 207 مباراة، وجاء أرسنال في المركز التاسع برصيد 327 نقطة من 195 مباراة، بينما يكمل العشرة الأوائل فريق ليفربول بالترتيب العاشر وبرصيد 298 نقطة من 161 مباراة.

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