بوجاتشار بطل «طواف الإمارات» للمرة الثالثة

العين (الاتحاد)



تُوج السلوفيني تادي بوجاتشار بطلاً لـ «طواف الإمارات» 2025، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، لثالث مرة في تاريخه، معززاً رقمه، أكثر دراج فوزاً بلقب الطواف.

واختتمت فعاليات النسخة السابعة من «طواف الإمارات»، الذي أقيم على مدار سبع مراحل، بإجمالي مسافة 1013.2 كلم، بمشاركة 140 دراجاً من 20 فريقاً عالمياً وقارياً.

وأحرز دراج فريق «الإمارات إكس آر جي» اللقب، بعد فوزه بمرحلة «برجيل القابضة» السابعة والأخيرة بجدارة على قمة جبل حفيت بمدينة العين، حيث جاء الفوز متوقعاً بأداء لا يضاهى من بطل العالم في الصعود الأخير، خلال المرحلة الجبلية الكلاسيكية، وقطع مسافة السباق البالغة 176 كلم في 3 ساعات و44 دقيقة و4 ثوان، متغلباً بسهولة على أقرب منافسيه الإيطالي جوليو تشيكوني «ليدل تريك»، والإسباني بيلو بيلباو «البحرين فيكتوريوس».



وأكد بوجاتشار بطل طواف فرنسا وجيرو إيطاليا، أن عودته إلى طواف الإمارات جاءت مثمرة بعد غياب عامين، مضيفاً لقبه الثالث بعد 2021 و2022، وليعيد اللقب إلى فريق الإمارات إكس آر جي، مسجلاً انتصاره رقم 91 في مسيرته الاحترافية، والأول له في موسم 2025.

وهيمن الدراج السلوفيني على السباق، واندفع مبكراً قبل 7.8 كلم من النهاية خلاف المعتاد، وكافح تشيكوني وبيلباو، ومعهما أوسكار أونيلي، مندفعين بقوة في محاولة للحاق ببطل العالم، لكن لم يتمكنوا من مجاراة سرعته الفائقة.

وحسم بوجاتشار لقب 2025، بعد أن أنهى مراحل الطواف السبع، متصدراً التصنيف العام بإجمالي 23:08:42 ساعة، وتفوق 1:14 دقيقة عن جوليو تشيكوني، و1:19 دقيقة عن بيلو بيلباو، ليحصد بوجاتشار القميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة.



وقال بوجاتشار عند خط النهاية: «سعيد للغاية بالتتويج بالطواف للمرة الثالثة، أحب التسلق هنا إلى قمة جبل حفيت، أمر رائع الفوز مرة أخرى بالطواف في موطن الفريق، ما يجعل الانتصار أفضل كثيراً».

وأضاف: «قام فريقي بعمل رائع في السيطرة على السباق، فضلت الهجوم قبل 7 كيلومترات، تفادياً لأي مفاجآت من المطاردين خلال مرحلة الصعود، وأشكر زملائي وكل أعضاء الفريق على هذا المجهود المتميز».

وعلى صعيد قمصان الطواف، حصد الإيطالي القادم بقوة جوناثان ميلان، دراج فريق ليدل تريك، القميص الأخضر «برعاية مبادلة» لمتصدر ترتيب النقاط، بعد أن وصل للنقطة 81، متقدماً بفارق 19 نقطة عن بوجاتشار، و22 نقطة عن تيم ميرلير في المركز الثالث.

وحصل على القميص الأبيض «برعاية نخيل» لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، الإسباني إيفان روميو دراج فريق «موفيستار»، فيما حافظ الصربي جورجي جوريتش، دراج فريق «سولوشن تك فيني فانتيني»، على القميص الأسود «برعاية الدار» لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، فيما تُوج فريق «موفيستار» بجائزة أفضل فريق في النسخة السابعة.



تُوج بوجاتشار بدرع الطواف السباعي، والفائزين بالقمصان خلال مراسم الختام، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، والدكتور مطر الدرمكي، ممثل من ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والدكتور فهد النيادي، ممثل من ديوان الحاكم في منطقة العين، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، العقيد سعيد الحساني، نائب شؤون الدوريات الأمنية - شرطة العين، وطلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، م. راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، نخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، وممثلو الرعاة الدكتور شمشير فياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، عمران خوري، محمد الحرسوسي، مدير عام شركة سايبر جيت، خالد الرشيدي ممثل مبادلة، وميليسا آن كلاريدج، ممثلة شركة الدار، وخالد الهاشمي من دبي القابضة للعقارات.

وهنأ عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، القيادة الرشيدة بمناسبة إنجاز فريق الإمارات، وتتويجه بلقب النسخة السابعة من طواف الإمارات، وللمرة الثالثة في تاريخ الطواف العالمي.

وتوجه العواني بالتهنئة إلى القائمين على فريق الإمارات والدراجين والبطل العالمي تادي بوجاتشار على الإنجاز الذي تحقق باسم الدولة، ما يعزز من مكانة الفريق على صعيد رياضة الدراجات للمحترفين عالمياً، تأكيداً لإنجازات العام الماضي بالفوز بطواف فرنسا وجيرو إيطاليا.

وأشاد العواني بالعمل الجماعي الذي قدمه فريق الإمارات خلال الطواف، وأن كل فرد قام بدوره على الوجه الأكمل، ما أسهم في الإنجاز العالمي الذي اقترن بالنجاح الباهر للحدث في نسخته السابعة.

وقال العواني: «نشعر بالفخر والاعتزاز بمواصلة النجاح التنظيمي لطواف الإمارات للسنة السابعة على التوالي، حيث قدم طواف الإمارات 2025 نسخة استثنائية أبرزت معالم الدولة الحضارية والتراثية والجغرافية الفريدة، بإشادة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وجميع الفرق المشاركة، وذلك بفضل الاهتمام والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة التي تحرص على تعزيز ريادة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية».

وأضاف: «طواف الإمارات يزداد مع كل نسخة جديدة تألقاً وأهمية، بعد أن بات في صدارة السباقات العالمية، ومرة أخرى برهنت الإمارات على قدراتها التنظيمية العالية وإمكاناتها على مستوى البنية التحتية والمنشآت الرياضية والمسارات المتنوعة».

وتوجه الأمين العالم لمجلس أبوظبي الرياضي بالشكر لكافة الجهات الداعمة والراعية والمساهمين والمتطوعين الذين كان لهم دور كبير في نجاح الحدث بكافة المراحل، مبيناً أنه عكس التلاحم الوطني الكبير وتكاتف جميع المؤسسات لإنجاح أكبر الفعاليات الرياضية العالمية التي تقام على أرض الإمارات.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة: «نفخر في برجيل القابضة برعاية فعاليات رياضية عالمية، مثّل طواف الإمارات جزءاً من التزامنا بتطوير الرياضة وتشجيع اتباع نمط حياة صحي، مع تقدير خدمات طبية عالمية للرياضيين».

وأضاف: «بصفتنا الشريك الطبي الرسمي لمجلس أبوظبي الرياضي منذ عام 2022 دعمنا ما يقرب من 500 حدث رياضي ومجتمعي، وسعينا لدمج الرعاية الصحية المتطورة في المشهد الرياضي العالمي في أبوظبي، وبعيداً عن الرعاية الخاصة بالحدث، فإن شراكتنا لديها مهمة أكبر بتعزيز تنمية مجتمع أكثر صحة ونشاطاً من خلال مبادرات العافية، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، حيث نعمل على إعادة تعريف الرعاية الصحية الرياضية، والسعي للتميز، وإلهام الأجيال القادمة من الرياضيين وممارسين الرياضة واللياقة البدنية بشكل عام».

ترتيب التصنيف العام

السلوفيني تادي بوجاتشار «الإمارات إكس آر جي» - 23:08:42 ساعة

الإيطالي جوليو تشيكوني «ليدل تريك» +1:14 دقيقة

الإسباني بيلو بيلباو «البحرين فيكتوريوس» +1:19 دقيقة

الإسباني إيفان روميو «موفيستار» +1:26 دقيقة

البريطاني أوسكار أونيلي «بيكنك بوست إن إل» +2:10 دقيقة

نتائج المرحلة السابعة

تادي بوجاتشار «الإمارات إكس آر جي» - 3:44:04 ساعة

جوليو تشيكوني «ليدل تريك» +0:33 ثانية

بيلو بيلباو «البحرين فيكتوريوس» + 0:35 ثانية

إيفان روميو «موفيستار» +0:49 ثانية

أوسكار أونيلي «بيكنيك بوست إن إل» +1:16 دقيقة

قمصان الطواف

الأحمر «متصدر الترتيب العام بالتوقيت الزمني الإجمالي» تادي بوجاتشار

الأخضر «متصدر ترتيب النقاط» جوناثان ميلان

الأبيض «أفضل دراج شاب» إيفان روميو

الأسود «مرحلة السرعة المتوسطة» جورجي جوريتش

الفائزون بالمراحل



الأولى: جوناثان ميلان

الثانية: جوشوا تارلينج

الثالثة: تادي بوجاتشار

الرابعة: جوناثان ميلان

الخامسة: تيم ميرلير

السادسة: تيم ميرلير

السابعة: تادي بوجاتشار