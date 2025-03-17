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الرياضة

حتى في الدوري المكسيكي.. طرد راموس

حتى في الدوري المكسيكي.. طرد راموس
17 مارس 2025 13:25

 
مكسيكو (أ ف ب)
طُرِد النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس في الثواني الأخيرة من فوز فريقه مونتيري على مضيفه بوماس أونام 3-1 الأحد في الدوري المكسيكي لكرة القدم، وتقدم مونتيري في الدقيقة 49 من ركلة جزاء نفذها الإسباني الآخر سيرجيو كاناليس، الدولي السابق الذي مرَّ بريال مدريد، على غرار زميله المدافع راموس، ثم عزز ابن الـ19 عاماً إيكر فيمبريس النتيجة في الدقيقة 54 قبل أن يضيف الأرجنتيني جيرمان بيرتيرامي الثالث في الدقيقة 71.
وبعدما قلّص بوماس الفارق من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 90 الدولي جييرمو مارتينيس، تلقى راموس، بطل مونديال 2010 الذي لم يخض أي مباراة طيلة ثمانية أشهر قبل التحاق ابن الـ38 عاماً بمونتيري بعد مرور بفريق بداياته إشبيلية، البطاقة الحمراء الأولى له في مغامرته المكسيكية بسبب ركله مارتينيس في الظهر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
ويحتل مونتيري المركز الثامن في دوري الختام (كلاوسورا) بـ19 نقطة بعد 12 مرحلة، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر كلوب أميركا.

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