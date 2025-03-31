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الرياضة

ريال مدريد وبرشلونة.. 5 مواجهات «كلاسيكو» هذا الموسم!

ريال مدريد وبرشلونة.. 5 مواجهات «كلاسيكو» هذا الموسم!
31 مارس 2025 11:22

مراد المصري (أبوظبي)

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يبدو أننا سنشهد عدداً كبيراً من مباريات «الكلاسيكو» بين ريال مدريد وبرشلونة هذا الموسم قد يصل إلى 5 مباريات، منها 3 مباريات في آخر شهرين من الموسم تحديداً، وذلك مع مع ترقب خوض الفريقين لمباراتي إياب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.
ويلتقي ريال مدريد مع ريال سوسيداد يوم غدٍ الثلاثاء، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ويبدو «الملكي» مرشحاً لتجاوز منافسه، خصوصاً أنه حقق الفوز خارج أرضه بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب، فيما يتوجب على برشلونة خوض اختبار قوي أمام أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية يوم بعد غدٍ الأربعاء، بعد تعادلهما 4-4 في مباراة الذهاب.
وبعد أن تابعنا مباراتين، بواقع مباراة في الدوري الإسباني، وأخرى في نهائي كأس السوبر الإسباني، حقق فيهما برشلونة الفوز بنتيجة كبيرة، بواقع 4-0 و5-2 على التوالي، فإن لقاء جديد يلوح بينهما في الأفق في نهائي كأس ملك إسبانيا، مع ترقب لقاء الفريقين أيضاً في شهر مايو المقبل في لقاء الدور الثاني في الدوري الإسباني، والذي سيكون حاسماً في السباق على لقب «الليجا».
وفيما يوجد الفريقان في دوري أبطال أوروبا، وبإمكان كل من «الكتالوني»، و«الملكي» المضي قدماً في طريق مختلفة عن منافسه، فإن مواجهة الكلاسيكو الخامسة قابلة للتحقيق هذا الموسم، في نهائي سيكون بمثابة الحلم الكبير، حيث لطالما انتظرت الجماهير أن يلتقي الفريقان في نهائي البطولة الأوروبية الكبرى، ولكن في كل مرة وصل فريق دون نجاح الآخر، فظهر ريال مدريد 18 مرة في النهائي، وحقق اللقب 15 مرة آخرها العام الماضي، وظهر برشلونة 8 مرات، وحقق اللقب 5 مرات آخرها في عام 2015.

ريال مدريد
برشلونة
الكلاسيكو
الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا
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