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الرياضة

رونالدو «بطل الأرقام» في «الليلة التاريخية» للنصر أمام الهلال

رونالدو «بطل الأرقام» في «الليلة التاريخية» للنصر أمام الهلال
5 ابريل 2025 12:15

معتز الشامي (أبوظبي)

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في ليلة لا تنسى، أشعل كريستيانو رونالدو قمة «الجولة 26» من الدوري السعودي، عندما قاد النصر إلى فوز ثمين على الهلال 3-1، منهياً سلسلة استمرت أكثر من 1200 يوم من دون انتصار على «الأزرق» في الدوري، وتحديداً منذ ديسمبر 2021.
ودون ستيفانو بيولي مدرب النصر اسمه في سجلات الدوري، بوصفه أول إيطالي ينجح في الفوز على الهلال، في لقاء شهد تألقاً استثنائياً من النجم البرتغالي الذي هز الشباك بهدفين، ليصبح خامس لاعب نصراوي يسجل «ثنائية» في شباك الهلال في الدوري بعد محمد السهلاوي، إيلتون، برونو أوفيني، وعبدالرزاق حمدالله، واحتاج رونالدو إلى 407 دقائق، و15 تسديدة، و150 لمسة، ليكسر صيامه التهديفي أمام الهلال في الدوري.
وبهذه «الثنائية»، يسجل رونالدو للمرة الثالثة أكثر من هدف في «ديربيات الرياض»، بعد ثنائيته في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 أمام الهلال، وثنائيته أمام الشباب في الموسم الماضي.
وأصبح رونالدو الأكثر مساهمة في الدوري السعودي هذا الموسم بـ 24 مساهمة، بعد أن وصل إلى «الهدف 21»، في صدارة الترتيب، كما وصل للمساهمة رقم 113 مع النصر منذ انضمامه للفريق، وذلك في 104 لقاءات بواقع 94 هدفاً و19 تمريرة حاسمة.
ومن جانبه، ظهر الهلال بأداء باهت هجومياً، وأنهى الشوط الأول من اللقاء دون تسديدة مباشرة على المرمى، في سابقة لم تحدث له في الدوري منذ مايو 2023، ورغم أنه أكثر فريق سجل أهدافاً رأسية في مرمى النصر بتاريخ دوري المحترفين بنسبة 14% من أهداف النصر المستقبلة، ولم يشفع له التاريخ في هذه المواجهة التي كانت «صفراء» بامتياز.

السعودية
الدوري السعودي
النصر السعودي
الهلال السعودي
كريستيانو رونالدو
ستيفانو بيولي
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