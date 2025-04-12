ليدز وبيرنلي على أعتاب «البريميرليج»



لندن (أ ب)



أصبح ليدز يونايتد وبيرنلي مرشحان بقوة للظفر ببطاقة التأهل التلقائي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزهما في المرحلة الثانية والأربعين من دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب).

وبعد فوز بيرنلي على ضيفه نوريتش سيتي 2-1، تغلب ليدز على بريستون 2-1.

ويتصدر ليدز جدول الترتيب برصيد 88 نقطة بفارق الأهداف عن بيرنلي، وبفارق 5 نقاط عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثالث الذي خسر على ملعب بليموث 1-2، بعد أربعة أيام من خسارته على ملعبه أمام ميلوال.

ويقضي ليدز الموسم الثاني له في دوري الدرجة الأولى في الوقت الذي يتطلع فيه بيرنلي للعودة للدوري الممتاز، بعد موسم واحد من الهبوط. ويتبقى أربعة أسابيع على نهاية الدوري.