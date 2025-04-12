السبت 12 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليدز وبيرنلي على أعتاب «البريميرليج»

ليدز وبيرنلي على أعتاب «البريميرليج»
12 ابريل 2025 20:13

 
لندن (أ ب)

أخبار ذات صلة
نوتنجهام.. «السقوط المؤلم»!
مرموش.. «6 في 10»


أصبح ليدز يونايتد وبيرنلي مرشحان بقوة للظفر ببطاقة التأهل التلقائي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزهما في المرحلة الثانية والأربعين من دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب).
وبعد فوز بيرنلي على ضيفه نوريتش سيتي 2-1، تغلب ليدز على بريستون 2-1.
ويتصدر ليدز جدول الترتيب برصيد 88 نقطة بفارق الأهداف عن بيرنلي، وبفارق 5 نقاط عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثالث الذي خسر على ملعب بليموث 1-2، بعد أربعة أيام من خسارته على ملعبه أمام ميلوال.
ويقضي ليدز الموسم الثاني له في دوري الدرجة الأولى في الوقت الذي يتطلع فيه بيرنلي للعودة للدوري الممتاز، بعد موسم واحد من الهبوط. ويتبقى أربعة أسابيع على نهاية الدوري.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليدز
بيرنلي
آخر الأخبار
قطاع الموسيقى يسعى لمنع تجاوزات الذكاء الاصطناعي التوليدي
الترفيه
قطاع الموسيقى يسعى لمنع تجاوزات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اليوم 21:22
ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد علي البلوشي
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف محمد علي البلوشي
اليوم 21:01
رئيس الدولة يستقبل وفداً من الكونجرس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفداً من الكونجرس الأميركي
اليوم 20:51
العين يستعد «نغمة الانتصارات» بثلاثية أمام العروبة
الرياضة
العين يستعد «نغمة الانتصارات» بثلاثية أمام العروبة
اليوم 20:41
خورفكان والبطائح يتعادلان 1-1
الرياضة
خورفكان والبطائح يتعادلان 1-1
اليوم 20:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©