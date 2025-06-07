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الرياضة

هينين وأجاسي يقدمان «الكأسين» في «رولان جاروس»

هينين وأجاسي يقدمان «الكأسين» في «رولان جاروس»
7 يونيو 2025 16:35

 
باريس (أ ب)

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أعلن منظمو بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، أن البلجيكية جوستين هينين، والأميركي أندريه أجاسي، الفائزين من قبل بلقب البطولة، سيقدمان كأسي منافسات، فردياً السيدات وفردياً الرجال.
وفازت هينين ببطولة الجائزة الكبرى التي تقام على الملاعب الرملية أربع مرات، فيما تُوج أجاسي باللقب في 1999، كما أنه وصيف البطولة مرتين. وتلتقي البيلاروسية أرينا سابالينكا مع الأميركية كوكو جوف، في وقت لاحق من اليوم السبت في نهائي فردي السيدات، حيث تتسلم الفائزة الكأس من هينين.
وفي منافسات فردي الرجال، الأحد، يلتقي الإيطالي يانيك سينر، مع الإسباني كارلوس ألكاراز، حامل اللقب.

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باريس
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