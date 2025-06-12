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الرياضة

دي بروين ينتقل إلى نابولي رسمياً

دي بروين ينتقل إلى نابولي رسمياً
12 يونيو 2025 19:15

روما(أ ف ب)

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انضم صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين إلى نابولي بطل إيطاليا بعد 10 سنوات، قضاها في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي كما أعلن النادي الجنوبي.ولم يكشف نابولي عن مدة الصفقة في حين رجحت وسائل إعلام إيطالية أن يكون البلجيكي وقع عقداً لسنتين. وكتب نابولي على حسابه على "إكس" "مرحباً بك كيفن" مرفقة العبارة بصورة للبلجيكي الدولي مصافحاً رئيس نابولي أوريليو دي لورنتيس. سجل دي بروين (33 عاماً)، 108 أهداف في 420 مباراة مع مانشستر سيتي منذ انضمامه إليه من نادي فولفسبورج الألماني عام 2015. وعلى مدى 10 سنوات في سنوات سيتي، بات دي بروين البالغ من العمر 33 عاماً أنجح لاعب في مانشستر سيتي، حيث فاز بستة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، وكأس انكلترا مرتين، وكأس الرابطة خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا، والكأس السوبر الأوروبية، وكأس العالم للأندية. وعلى الصعيد الدولي، خاض دي بروين 111 مباراة سجل خلالها 31 هدفا. يذكر ان دي بروين سيلعب إلى جانب مواطنه روميلو لوكاكو في صفوف نابولي الذي سيدافع عن لقبه بطلاً للدوري الإيطالي الموسم المقبل وسيشارك في دوري أبطال أوروبا بقيادة مدربه القدير انتونيو كونتي.

نابولي
دي بروين
مانشستر سيتي
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