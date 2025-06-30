«الإمارات للدراجات» يحقق 5 انتصارات

أبوظبي (الاتحاد)

استهل فريق «الإمارات -إكس آر جي» للدراجات الأسبوع، وهو يحمل 50 انتصاراً في موسم 2025، واستمتع بأيام رائعة من المنافسات خلال البطولات الوطنية التي أقيمت في أواخر يونيو.

ونجح الفريق الإماراتي في حصد ثلاثة انتصارات في سباقات الطرق، إلى جانب انتصارين في سباق الزمن الفردي، محققاً بذلك الانتصار في خمسة أحداث مختلفة.

وتوّج كل من فيليكس جروسهارتنر وأنطونيو مورجادو ورافال ماجكا وتيم ويلينز وإيفو أوليفيرا أبطالاً وطنيين، ليضمنوا بذلك ارتداء ألوان علم بلادهم على أطقم فريق الإمارات - إكس آر جي المقدمة من بيسي في السباقات المقبلة.

وقد قدّم ماتياس شوارزباخر أداءً لافتاً ممثلاً فريق الإمارات جيل زد، حيث توج بلقب سباق الزمن في بطولة سلوفاكيا الوطنية بفارق مريح تجاوز الدقيقة عن أقرب منافسيه.

ويُعد هذا الفوز الأول للنجم الشاب البالغ من العمر 19 عاماً على مستوى النخبة، ويأتي تتويجه بعد فترة وجيزة من انتصاره في إحدى مراحل سباق جيرو دي إيطاليا نيكست جين.

وافتتح كل من فيليكس جروسهارتنر وأنطونيو مورجادو سلسلة الانتصارات لصالح فريق طواف العالم، حيث أحرز كلٌ منهما لقب سباق الزمن في بلاده، النمسا والبرتغال على التوالي.

ويُعد هذا التتويج الثالث لجروسهارتنر في هذا الحدث تحديداً، حيث واصل الدراج البالغ من العمر 31 عاماً تألقه لاحقاً، محققاً المركز الثاني في سباق الطرق.

أما بالنسبة لأنطونيو مورجادو، فقد أحرز النجم البرتغالي الشاب لقبه الثاني على التوالي، فيما قدم زميله في فريق الإمارات - إكس آر جي، إيفو أوليفيرا، أداءً قوياً حصد به الميدالية البرونزية في السباق نفسه. وبالنسبة لأوليفيرا، كان الأفضل لا يزال في انتظار تحقيقه في المنافسات المقبلة.

وفي بولندا، افتتح رافال ماجكا بانتصار فردي رائع في سباق الطرق ببطولة بولندا الوطنية، ويأتي هذا الفوز للدراج البالغ من العمر 35 عاماً بعد موسم مميز قدم خلاله أداءً لافتاً كزميل يُعتمد عليه في سباق جيرو دي إيطاليا، حيث كانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 2023 التي يحتفل فيها برفع يديه في لحظة انتصار.

وقاد رافال مايكا هجومه الفردي حتى خط النهاية، ليحرز لقبه الوطني الثاني بعد مرور نحو تسع سنوات على تتويجه الأول، وجاء هذا الانتصار كنقطة انطلاق قوية لفريق الإمارات، الذي تمكن من الفوز بلقبين إضافيين.