5 أسباب تُطيح إنتر ميلان خارج «مونديال الأندية»!

عمرو عبيد (القاهرة)

جاءت خسارة إنتر ميلان وخروجه من دور الـ 16 في كأس العالم للأندية، على يد فلومينينسي البرازيلي، منطقية، نتيجة لكل ما مر به «الأفاعي» في موسم «صفري» سيئ بكل المقاييس، ولم تبدأ معاناته أمام «الفلو»، بل كانت ظاهرة وواضحة منذ الدور الأول في «المونديال»، بعد العودة عقب التأخر أمام مونتيري المكسيكي وأوراوا الياباني، بتعادل صعب مع الأول وفوز أكثر صعوبة على حساب الثاني، ثم انتظر حتى لعب ريفر بلات الأرجنتيني بـ 10 لاعبين بعد الطرد، لينجح في الفوز عليه، والمُتابع لموسم الفريق يُدرك أن «انهيار النيراتزوري» بدأ خلال الأشهر القليلة الماضية، لـ 5 أسباب واضحة، أطاحت به في النهاية خارج «المونديال».

وتُعد «الخُماسية» التي دكت حصون الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا، أحد أبرز الأسباب التي أنهت موسمه بهذه الصورة في كأس العالم للأندية، ولعله السبب «الأكثر قسوة»، لأن الهزيمة أمام باريس سان جيرمان في نهائي «الشامبيونزليج» أتت بطريقة غير مُنتظرة، خاصة بعد «الأداء الملحمي» للفريق أمام برشلونة في نصف النهائي، لكن السقوط كان كارثياً أمام «الأمراء»، وما زاده مذلة، أنه أتى بسهولة من الجانب الفرنسي، دون أدنى مقاومة من «الطليان».

ولأن المصائب لا تأتي فُرادى، فلم تمر سوى أيام قليلة جداً على تلك الهزيمة القاسية، حتى طعنه مدربه سيموني إنزاجي بخنجر حاد، حسب ما تردد في وسائل الإعلام الإيطالية، وألمحت إليه إدارة «الأفاعي» بغضبها من الطريقة التي رحل بها، وشائعات موافقته على تدريب الهلال السعودي، قبل نهائي الأبطال، وهو ما اعتبره البعض هناك بمثابة «الخيانة»، وبالتأكيد فإن الرحيل المفاجئ للمُدرب الذي قاد «الإنتر» عبر 4 مواسم، وحقق معه أفضل الإنجازات مؤخراً، ووصل به إلى نهائي دوري الأبطال مرتين خلال 3 مواسم، تسبب في «هزة» فنية ونفسية للاعبي الفريق، المُحبطين بعد خسارة «الشامبيونزليج»، أسهمت في ظهورهم بهذا المستوى في كأس العالم.

التركيز كان كبيراً من جانب إنزاجي ولاعبي فريقه السابق على النهائي الأوروبي، لكن هذا لم يمنع تأثرهم الكبير بخسارة لقب «الكالشيو»، في الأمتار الأخيرة من السباق «المُشتعل» مع نابولي، بعدما كان «الأفاعي» يسير بصورة منتظمة نحو التتويج، وفي فترات متأخرة، كان على بُعد خطوات من تحقيق ذلك، بل إن الفرصة لاحت له مُجدداً قبل نهاية «سيري آ» بجولة واحدة، لكنه أهدرها بغرابة، لتضيع آماله في التتويج، وهو ما كان سبباً ثالثاً في أزمته.

ويُمكن القول الآن، بعد اتضاح الصورة، إن الحديث الإعلامي المُستمر حول «حلم الثُلاثية»، كان أحد أسباب الضغط الكبير الذي تعرض له «الأفاعي» في منتصف الموسم، ما دفعه نحو «الانهيار المُبكر» بسبب التشتت الذي طال كل عناصر منظومته، حيث توالى الخروج من البطولات الكُبرى، رغم أفضليته في ذلك الوقت، سواء بالإقصاء المباغت من كأس إيطاليا، على يد الغريم ميلان، وقبلها الخسارة أمامه أيضاً «بغرابة» في نهائي السوبر المحلي، ثم ما حدث في «الكالشيو» و«الشامبيونزليج»، ليتحول الحلم إلى «كابوس» الموسم الصفري!

خامس الأسباب، وأهمها من الناحية الفنية والإدارية، تمثّل في كون قائمة الفريق بموسم 2024-2025 ضمت لاعبين، بمتوسط أعمار أكبر من أغلب الفرق الأوروبية التي تأهلت إلى دور الـ 16 في مونديال الأندية، بلغ 27.3، وهو ما ترك آثاره بوضوح أيضاً على المواجهة في نهائي دوري الأبطال، أمام فريق باريسي شاب لم يتجاوز متوسط أعمار لاعبيه 24.8 سنة، وامتلك «الأفاعي» 9 لاعبين أكبر من 31 عاماً، في القائمة المونديالية، وبالعودة إلى «ميركاتو» الموسم، فإن إدارة «الإنتر» لم تدعم الفريق بأي صفقات في سوق الانتقالات الشتوية، بينما كان النادي في المركز الـ 42 عالمياً من حيث عدد الصفقات وقيمتها خلال «ميركاتو الصيف»، وباستثناء دافيد فراتيسي، فإن الصفقات لم تكن تكفي للتفوق خلال موسم طويل وشاق.