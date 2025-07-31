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الرياضة

مبابي وحكيمي.. «صورة صداقة»

مبابي وحكيمي.. «صورة صداقة»
31 يوليو 2025 13:23

 
باريس (د ب أ)

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نشر كيليان مبابي هدّاف منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد الإسباني، صورة له رفقة المدافع المغربي الدولي أشرف مبابي أثناء تدريبهما معاً.
وأظهرت الصورة التي نشرها مبابي عبر حسابه على منصة «إنستجرام» لتبادل الصور، استعداده وحكيمي بكل قوة للموسم الشاق الذي ينتظرهما.
وتزامل اللاعبان لأكثر من ثلاثة أعوام في باريس سان جيرمان، ويبدو أن رحيل مبابي إلى ريال مدريد، لم يؤثر على صداقته الوطيدة مع حكيمي.
وقضى اللاعبان إجازتهما الصيفية معاً وحضرا معاً حفلاً موسيقياً في بورتو ريكو مؤخراً.
وكان مبابي انضم إلى سان جيرمان في 2017 على سبيل الإعارة من موناكو، قبل التعاقد معه بشكل نهائي في العام التالي، لكنه رحل عن العملاق الباريسي العام الماضي، أما حكيمي فيلعب في صفوف سان جيرمان منذ 2021.

ريال مدريد
كيليان مبابي
أشرف حكيمي
باريس سان جيرمان
فرنسا
المغرب
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