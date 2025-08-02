بني ياس والوحدة والعربي في «دولية السماوي»



مراد المصري (أبوظبي)



ينظم نادي بني ياس، بطولة دولية ودية من 6 إلى 10 أغسطس الجاري، ضمن التحضيرات للموسم الجديد، بمشاركة «السماوي» إلى جانب الوحدة، والعربي الكويتي.

وبحسب برنامج البطولة، يلتقي بني ياس مع العربي 6 أغسطس، والوحدة مع العربي 8 أغسطس، وبني ياس والوحدة 10 أغسطس، وتقام جميع المباريات على ملعب بني ياس في الشامخة بأبوظبي.

وتشكل المباريات الودية المحطة الأخيرة للفرق تحضيراً لضربة بداية الموسم، بعد فترة التجمع الأولى على أرض الدولة، وإقامة معسكر خارجي اختاره بني ياس في صربيا، والوحدة في ألمانيا، والعودة إلى أرض الدولة لاستكمال التحضيرات النهائية.

ومن المقرر أن يستهل بني ياس والوحدة بلقاء الوصل وعجمان على التوالي 17 أغسطس ضمن الجولة الأولى في «دوري أدنوك للمحترفين»، ويلتقي «السماوي» مع كلباء 22 أغسطس، و«العنابي» مع شباب الأهلي 23 من الشهر نفسه، في إطار الجولة الثانية من المسابقة، قبل أن يختتما الشهر الحالي بخوض أولى مبارياتهما في الدور الأول ضمن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويلتقي بني ياس مع خورفكان، والوحدة مع عجمان 30 و31 أغسطس على التوالي.