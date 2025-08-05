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الرياضة

يونايتد ونيوكاسل يقدمان عرضين لضم سيسكو

يونايتد ونيوكاسل يقدمان عرضين لضم سيسكو
5 أغسطس 2025 19:30

برلين (أ ف ب)

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تقدم مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيان بعرض لضم السلوفيني بنجامين سيسكو مهاجم لايبزج الألماني، بحسب ما كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية اليوم.
وأشارت «بيلد» إلى أن عرض مانشستر الأولي، بلغ 85 مليون يورو «98 مليون دولار» لضم المهاجم الشاب البالغ 22 عاماً.
في المقابل، عرض نيوكاسل مبلغاً قدره 80 مليون يورو قد يصل إلى 85 مليوناً، بحال إضافة المكافآت.
وسجل شيشكو 13 هدفاً و5 تمريرات حاسمة في «البوندسليجا» الموسم الماضي، وعلى الصعيد الدولي، سجل لبلاده 16 هدفاً في 41 مباراة دولية.
غاب عن مباراة فريقه الودية السبت ضد أتلانتا الإيطالي التي فاز فيها لايبزج 2-1.
وأكد المدير الرياضي للايبزج مارسيل شايفر أن سيسكو غاب «بسبب اهتمامات جدية من عدة أندية».
ويعيد يونايتد بناء فريقه بعد حلوله في المركز الخامس عشر الموسم الماضي في البريميرليج، وهي أسوأ نتيجة له منذ 51 عاماً، كما خسر أمام مواطنه توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».
غابت عنه النجاعة الهجومية الموسم الماضي، ما دفعه إلى ضم البرازيلي ماتيوس كونيا والكاميروني براين مبومو أخيراً.
وبحال قدوم سيسكو، قد يضطر الدنماركي راسموس هويلوند إلى الرحيل عن «الشياطين الحمر»، إذ تشير تقارير إلى أن النادي سيتخلى عنه مقابل 35 مليون يورو، أي نصف المبلغ الذي أنفقه لضمه من أتالانتا الإيطالي في 2023.

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