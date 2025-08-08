مع صلاح وحكيمي.. ظهور عربي «لافت» بترشيحات «الكرة الذهبية» في العقد الأخير



عمرو عبيد (القاهرة)



خلال العقد الزمني الأخير، اقتحم النجوم «العرب» قوائم ترشيحات جائزة «الكرة الذهبية» بقوة وظهور لافت، وسط تألقهم وتوهجهم مع كبار «القارة العجوز»، وقيادتهم إلى الفوز بألقاب الدوريات الكُبرى والبطولات القارية الأوروبية، وفي النسخة الحالية من «سباق بالون دور»، يظهر «الثنائي» العربي، المغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح، معاً في قائمة «توب 30» العالمية، وهو حدث فريد، تكرر مرات عدة عبر الـ10 سنوات الأخيرة، انعكاساً لتألق النجوم العرب في سماء الكرة الأوروبية، خلال تلك الحقبة المميّزة، غير المسبوقة في تاريخ الكرة العربية.

البداية أتت من جانب الجزائري رياض محرز عام 2016، عندما احتل المركز السابع في ختام سباق «الكرة الذهبية»، بعد قيادته ليستر سيتي بصورة «خيالية» نحو التتويج بلقب «البريميرليج»، ثم غابت الأسماء العربية عن ترشيحات الجائزة في عام 2017، قبل أن تعود مع المصري محمد صلاح عام 2018، وكان «الفرعون» قدّم أوراق اعتماده مع ليفربول في موسمه الأول بصورة «باهرة»، بتسجيله 44 هدفاً آنذاك، ثم قاد «الريدز» لاستعادة ألقاب دوري أبطال أوروبا و«البريميرليج» لاحقاً.

وفي ذلك العام، 2018، حصل صلاح على أعلى عدد من النقاط لصالح النجوم العرب في سباق «بالون دور»، بإجمالي 188 نقطة وضعته في المركز السادس وقتها، ثم ظهرت أول «ثنائية عربية» في قوائم مرشحي الكرة الذهبية عام 2019، بوجود محمد صلاح ورياض محرز معاً، حيث حصد صلاح 178 نقطة وحل «خامساً» في النهاية، بينما حصل محرز على 33 نقطة وجاء في المركز العاشر.

توقفت الجائزة في عام 2020 بسبب «جائحة كورونا»، وعندما عادت في عام 2021، حافظ العرب على «ثنائية» صلاح ومحرز، وهو ما تكرر أيضاً في سباق الجائزة عام 2022، حيث أبدع نجما ليفربول ومانشستر سيتي خلال تلك الفترة، التي شهدت «مبارزة» فردية وجماعية في «البريميرليج»، خطفت كل الأضواء العالمية.

ورغم رحيل محرز عن صفوف «السيتي»، إلا أن عام 2023 لم يخالف الإيقاع العربي المتصاعد في تلك الفترة، بوجود «الثنائي» محمد صلاح وحارس المرمى المغربي ياسين بونو، في قائمة مرشحي الكرة الذهبية، خاصة بعد قيادة بونو فريقه السابق، إشبيلية، إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2022-2023، وبعد غياب النجوم العرب عن ترشيحات العام الماضي، عاد حكيمي وصلاح معاً في «ثنائية» عالمية جديدة.

وبصورة عامة، فإن المصري محمد صلاح، يُعد أكثر اللاعبين العرب ترشّحاً في سباق «بالون دور» خلال تلك الحقبة، بعد ظهوره 6 مرات في القائمة المُوسّعة لأفضل 30 لاعباً على مستوى العالم، منها 5 مرات توالياً بين 2018 و2023، يليه الجزائري رياض محرز بـ4 مرات، منها ثُلاثية متتالية بين 2019 و2022، مقابل ظهور مغربي في مرتين، بواقع واحدة لياسين بونو ثم الأخيرة الحالية لأشرف حكيمي.