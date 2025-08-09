السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الزعابي يشارك في تحكيم الكاراتيه بالألعاب العالمية في الصين

الزعابي يشارك في تحكيم الكاراتيه بالألعاب العالمية في الصين
9 أغسطس 2025 15:03

أبوظبي (الاتحاد)
يشارك الحكم الدولي جابر الزعابي، عضو لجنة التحكيم في الاتحادين الدولي والآسيوي للكاراتيه، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإماراتي في إدارة منافسات بطولة الكاراتيه ضمن دورة الألعاب العالمية، التي تُقام حالياً في مدينة تشينجدو الصينية.
و جاء اختيار جابر الزعابي ضمن حكام النخبة بالاتحاد الدولي مع أفضل 16 حكماً على المستوى الدولي.
تقام منافسات الكاراتيه بمشاركة 96 لاعباً ولاعبة من أبطال العالم، والذين نجحوا في التأهل للمشاركة حيث يتنافسون في مسابقات الكاتا والكوميتيه للرجال والسيدات.
وتُعد هذه المشاركة المرموقة تتويجاً للمسيرة الحافلة والخبرة الواسعة التي يتمتع بها الزعابي في مجال التحكيم، حيث يُعد من أبرز الأسماء الموجودة في ساحة التحكيم العربي والآسيوي والدولي.
يذكر أن دورة الألعاب العالمية تُقام عادةً كل أربع سنوات وبعد عام واحد من الألعاب الأولمبية الصيفية، وتُدار من جانب الاتحاد الدولي للألعاب العالمية برعاية اللجنة الأولمبية الدولية.

