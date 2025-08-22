الزمالك يقفز إلى «القمة المشتركة»



القاهرة (أ ف ب)



تغلّب الزمالك على مضيفه مودرن سبورت 2-1، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط، ليتقاسم صدارة الترتيب مع المصري، فيما توقف رصيد مودرن عند 4 نقاط في المركز التاسع.

سجل هدفي الزمالك البرازيلي خوان ألفينا (12) والأنجولي شيكو بانزا (48)، بينما سجل مدافع الزمالك محمود حمدي «الونش» بالخطأ في مرماه (58) لمودرن سبورت.

وأقيمت المباراة على ملعب قناة السويس في الإسماعيلية نظراً لإغلاق استاد القاهرة الدولي حتى بداية سبتمبر المقبل، وذلك لأعمال صيانة.

دفع مدرب الزمالك البلجيكي فيريرا بالوافدين الجدد الفلسطيني عدي الدباغ وخوان ألفينا وشيكو بانزا لقيادة هجوم الفريق «الأبيض» منذ بداية المباراة، وأثمرت خطة فيريرا مبكراً في الدقيقة 12 حين مرّر عبد الله السعيد كرة بينية إلى ألفينا داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى، ليتسلم البرازيلي الكرة، ويراوغ أحد المدافعين، ويسدد كرة قوية سكنت شباك محمد أبوجبل محرزاً هدف التقدم للزمالك بطريقة رائعة.

حاول مودرن سبورت إدراك التعادل، ومرت رأسية الكاميروني أرنولد إيبا بجوار القائم من عرضية علي فوزي في الدقيقة 15، ثم تصدى أبوجبل لتسديدة ألفينا القوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة شيكو بانزا الأرضية.

وعاد أبو جبل ليتصدى لرأسية ناصر ماهر من تمريرة الدباغ في الدقيقة 22، ثم أهدر حسام حسن فرصة التعادل لمودرن سبورت برأسية، بعد عرضية علي فوزي مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف.

لم تمضِ سوى 3 دقائق على بداية الشوط الثاني، حتى مرر ألفينا الكرة للأنغولي بانزا الذي تسلم الكرة، وسدد كرة أرضية مرت من بين قدمي محمد أبوجبل لتسكن الشباك، وتضاعف تقدم الفريق «الأبيض» بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 58 ومن ركلة حرة لمودرن سبورت، أرسل علي فتحي كرة عرضية أخطأ محمود حمدي «الونش» في إبعادها، وفشل حارس مرمى الزمالك محمد صبحي في التعامل مع الكرة، لتسكن شباكه وتقلص الفارق لأصحاب الأرض.

ودفع مدرب الزمالك فيريرا بالثلاثي الفلسطيني آدم كايد وناصر منسي ونبيل عماد «دونجا» بدلاً من شيكو بانزا وعدي الدباغ ومحمد شحاتة في الدقيقة 63، وكاد منسي يسجل بتسديدة قوية في الدقيقة 71، لكن أبوجبل أبعد الكرة بنجاح، في المقابل حاول البديل رشاد المتولي إدراك التعادل لمودرن سبورت بتسديدة قوية أخطأت مرمى محمد صبحي بقليل.

ودخل أحمد شريف بدلاً من ألفينا، وفي الدقيقة 81 مرر عمر جابر كرة عرضية إلى ناصر ماهر الذي سدد كرة أخطأت المرمى من داخل منطقة الست ياردات.

ثم دفع فيريرا بالتونسي صلاح مصدق بدلاً من ناصر ماهر في الدقيقة 87 في محاولة للاحتفاظ بالفوز، ولم تشهد الدقائق المتبقية جديداً لتنتهي المباراة بفوز الزمالك ورفع رصيده إلى 7 نقاط.

وفي بقية المباريات، تعادل المقاولون العرب مع ضيفه حرس الحدود من دون أهداف بالقاهرة، وتعادل سموحة 1-1 مع ضيفه زد على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق مباريات الجولة الرابعة الأحد، وتشهد عودة الأهلي الذي غاب عن الجولة الثالثة، حيث يحلّ ضيفاً على غزل المحلة، فيما يستقبل الزمالك فاركو، ويلعب بيراميدز مع مودرن سبورت.