الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«صغير أرسنال» يضرب الرقم القياسي في «البريميرليج»

«صغير أرسنال» يضرب الرقم القياسي في «البريميرليج»
24 أغسطس 2025 12:49

 
معتز الشامي (أبوظبي)


أصبح إيثان نوانيري أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي في سبتمبر 2022، عندما دخل بديلاً في الدقائق الأخيرة، في فوز أرسنال 3-0 خارج أرضه على برينتفورد، وهو في سن 15 عاماً و181 يوماً، وبات أول لاعب تحت 16 عاماً يشارك في «البريميرليج»، وكذلك مع أرسنال في أي مسابقة، محطماً الرقم القياسي للمسابقة الذي سجله هارفي إليوت في مايو 2019 «16 عاماً و30 يوماً».
وجاء ظهور نوانيري بعد أسبوع واحد فقط من تحطيم الرقم القياسي البريطاني من قبل التلميذ الأيرلندي الشمالي كريستوفر أثيرتون، الذي أصبح أصغر لاعب كرة قدم في المملكة المتحدة، عندما لعب مع فريق جلينافون، بدوري أيرلندا الشمالية، في سن 13 عاماً و329 يوماً، وكان الرقم القياسي لنادي أرسنال لأصغر لاعب يشارك للمرة الأولى في مباراة تنافسية يحمله سابقاً سيسك فابريجاس (16 عاماً و177 يوماً).
كما أصبح ماكس دومان ثاني أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي، في فوز أرسنال على ليدز يونايتد بخماسية، في 23 أغسطس 2025، بعد موسم تحضيري مثير للإعجاب، حصل دومان على فرصته في المباراة الثانية لأرسنال في موسم 2025-2026، رغم أنه يبلغ من العمر 15 عاماً و235 يوماً فقط.
وفي السابع من أبريل 2025، شارك موهبة أكاديمية ليستر سيتي البالغ 15 عاماً و271 يوماً، جيريمي مونجا، بديلاً في الدقيقة 74، في خسارة ليستر المخيبة للآمال أمام نيوكاسل، حيث ودع فريقه «البريميرليج»، وهبط إلى دوري الدرجة الأولى.
فيما أصبح هارفي إليوت أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي يشارك في مايو 2019، عندما دخل بديلاً في الدقيقة 88 خلال هزيمة فولهام خارج أرضه 1-0 أمام وولفرهامبتون في ملعب مولينيو، وهو رقم قياسي حطمه إيثان نوانيري لاعب أرسنال في سبتمبر 2022.
وبعد أقل من 3 أشهر من ظهوره، انضم إليوت إلى ليفربول، وشارك للمرة الأولى في الدوري مع «الريدز» في فوزه 2-0 على شيفيلد يونايتد في يناير 2020 بديلاً في الدقيقة 90، وبذلك، أصبح ثاني أصغر لاعب يلعب مع ليفربول في الدوري الإنجليزي «16 عاماً و273 يوماً» بعد جاك روبنسون في مايو 2010.

أخبار ذات صلة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد.. «التعادل المخيّب»!


أصغر 10 لاعبين 
1- إيثان نوانيري «أرسنال» - 15 عاماً و181 يوماً 
2- ماكس دومان «أرسنال» - 15 عاماً و235 يوماً 
3- جيريمي مونجا «ليستر سيتي» - 15 عاماً و271 يوماً 
4- هارفي إليوت «فولهام» - 16 عاماً و30 يوماً 
5- ماثيو بريجز «فولهام» - 16 عاماً و68 يوماً
6- إيزي براون «وست بروميتش ألبيون» - 16 عاماً و117 يوماً 
7-آرون لينون «ليدز يونايتد» - 16 عاماً و129 يوماً 
8-خوسيه باكستر «إيفرتون» - 16 عاماً و191 يوماً 
9- روشيان هيبورن مورفي «أستون فيلا» - 16 عاماً و198 يوماً 
10- جاري ماكشيفري «كوفنتري سيتي» - 16 عاماً و198 يوماً

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
فولهام
ليدز يونايتد
إيفرتون
أستون فيلا
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
الرياضة
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
اليوم 08:57
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول
الرياضة
أجواء «جيمس بارك» وإيزاك يشعلان قمة نيوكاسل وليفربول
اليوم 08:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©