«صغير أرسنال» يضرب الرقم القياسي في «البريميرليج»



معتز الشامي (أبوظبي)



أصبح إيثان نوانيري أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي في سبتمبر 2022، عندما دخل بديلاً في الدقائق الأخيرة، في فوز أرسنال 3-0 خارج أرضه على برينتفورد، وهو في سن 15 عاماً و181 يوماً، وبات أول لاعب تحت 16 عاماً يشارك في «البريميرليج»، وكذلك مع أرسنال في أي مسابقة، محطماً الرقم القياسي للمسابقة الذي سجله هارفي إليوت في مايو 2019 «16 عاماً و30 يوماً».

وجاء ظهور نوانيري بعد أسبوع واحد فقط من تحطيم الرقم القياسي البريطاني من قبل التلميذ الأيرلندي الشمالي كريستوفر أثيرتون، الذي أصبح أصغر لاعب كرة قدم في المملكة المتحدة، عندما لعب مع فريق جلينافون، بدوري أيرلندا الشمالية، في سن 13 عاماً و329 يوماً، وكان الرقم القياسي لنادي أرسنال لأصغر لاعب يشارك للمرة الأولى في مباراة تنافسية يحمله سابقاً سيسك فابريجاس (16 عاماً و177 يوماً).

كما أصبح ماكس دومان ثاني أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي، في فوز أرسنال على ليدز يونايتد بخماسية، في 23 أغسطس 2025، بعد موسم تحضيري مثير للإعجاب، حصل دومان على فرصته في المباراة الثانية لأرسنال في موسم 2025-2026، رغم أنه يبلغ من العمر 15 عاماً و235 يوماً فقط.

وفي السابع من أبريل 2025، شارك موهبة أكاديمية ليستر سيتي البالغ 15 عاماً و271 يوماً، جيريمي مونجا، بديلاً في الدقيقة 74، في خسارة ليستر المخيبة للآمال أمام نيوكاسل، حيث ودع فريقه «البريميرليج»، وهبط إلى دوري الدرجة الأولى.

فيما أصبح هارفي إليوت أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي يشارك في مايو 2019، عندما دخل بديلاً في الدقيقة 88 خلال هزيمة فولهام خارج أرضه 1-0 أمام وولفرهامبتون في ملعب مولينيو، وهو رقم قياسي حطمه إيثان نوانيري لاعب أرسنال في سبتمبر 2022.

وبعد أقل من 3 أشهر من ظهوره، انضم إليوت إلى ليفربول، وشارك للمرة الأولى في الدوري مع «الريدز» في فوزه 2-0 على شيفيلد يونايتد في يناير 2020 بديلاً في الدقيقة 90، وبذلك، أصبح ثاني أصغر لاعب يلعب مع ليفربول في الدوري الإنجليزي «16 عاماً و273 يوماً» بعد جاك روبنسون في مايو 2010.



أصغر 10 لاعبين

1- إيثان نوانيري «أرسنال» - 15 عاماً و181 يوماً

2- ماكس دومان «أرسنال» - 15 عاماً و235 يوماً

3- جيريمي مونجا «ليستر سيتي» - 15 عاماً و271 يوماً

4- هارفي إليوت «فولهام» - 16 عاماً و30 يوماً

5- ماثيو بريجز «فولهام» - 16 عاماً و68 يوماً

6- إيزي براون «وست بروميتش ألبيون» - 16 عاماً و117 يوماً

7-آرون لينون «ليدز يونايتد» - 16 عاماً و129 يوماً

8-خوسيه باكستر «إيفرتون» - 16 عاماً و191 يوماً

9- روشيان هيبورن مورفي «أستون فيلا» - 16 عاماً و198 يوماً

10- جاري ماكشيفري «كوفنتري سيتي» - 16 عاماً و198 يوماً