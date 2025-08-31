الإثنين 1 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
السعودية تستعد لتصفيات «لمونديال 2026» بمعسكر التشيك

السعودية تستعد لتصفيات «لمونديال 2026» بمعسكر التشيك
31 أغسطس 2025 10:23

 
الرياض (أ ف ب)

تغادر بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم الأحد إلى العاصمة التشيكية براغ، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لإقامة معسكر إعدادي يمتد من 31 أغسطس حتى 8 سبتمبر.
ويهدف المعسكر إلى رفع جاهزية المنتخب الفنية والبدنية، استعداداً لخوض الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، الذي يواجه خلاله إندونيسيا والعراق، في أكتوبر المقبل على ملعب الإنماء بجدة.
ويخوض «الأخضر» خلال معسكره الخارجي في التشيك مباراتين وديتين، حيث يواجه في المباراة الأولى مقدونيا في 4 سبتمبر على استاد فيكتوريا زيزكوف بمدينة براغ، وفي المباراة الثانية التشيك في الثامن من الشهر نفسه على استاد مالتشوفيسكا بمدينة هرادتس كرالوفه.
واختار الفرنسي هيرفي رينارد مدرب «الأخضر» 27 لاعباً، وهم: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، أسامة المرمش، متعب الحربي، جهاد ذكري، محمد سليمان، سعد آل موسى، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، علي مجرشي، نواف بوشل، ناصر الدوسري، سعد الناصر، مختار علي، زياد الجهني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، مصعب الجوير، مهند آل سعد، مروان الصحفي، صالح الشهري وفراس البريكان.
والتقى منتخب السعودية ونظيره المقدوني مرة واحدة، كانت في أول أغسطس 2001، وانتهت تلك المواجهة الودية بالتعادل 1-1، سجل خلالها هدف «الأخضر»، عبيد الدوسري.
كما واجه نظيره التشيكي مرة واحدة أيضاً، في مباراة ودية جمعتهما في النمسا يوم 26 مايو 2006 وانتهت بفوز التشيك 2-0.

السعودية
تصفيات كأس العالم
التشيك
العراق
إندونيسيا
هيرفي رينارد
