130 مليون إسترليني في إيزاك.. استثمار ذكي أم مغامرة مكلفة؟

معتز الشامي (أبوظبي)

في خطوة اعتُبرت الأضخم في الكرة الإنجليزية، تعاقد ليفربول مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد مقابل 130 مليون جنيه إسترليني، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ البريميرليج على الإطلاق، في صفقة تأتي لتضيف قوة هجومية جديدة إلى كتيبة المدرب آرني سلوت، بعد بداية مثالية للموسم شهدت ثلاثة انتصارات متتالية وتصدر الدوري.

إيزاك الذي لفت الأنظار لأول مرة مع«أيك» السويدي عام 2016 بتسجيله 19 هدفاً في 24 مباراة، لم يجد النجاح في بداياته مع بروسيا دورتموند، لكنه تألق في إسبانيا بقميص ريال سوسيداد، حيث سجل 44 هدفاً في 132 مباراة، وأسهم في تتويج الفريق بكأس الملك لأول مرة منذ 33 عاماً.

نيوكاسل خاطر بدفع أكثر من 60 مليون جنيه للتعاقد معه عام 2022، لكنه رد الجميل سريعاً، إذ أحرز 62 هدفاً في 109 مباريات بجميع المسابقات، بينها 44 هدفاً في الدوري الممتاز خلال آخر موسمين فقط.

وفي الموسمين الأخيرين، لم يتفوق على إيزاك في الدوري سوى إيرلينج هالاند (49 هدفاً) ومحمد صلاح (47 هدفاً)، بينما سجل السويدي 44 هدفاً رغم خوضه مباريات أقل، والأهم أنه تميز بالكفاءة الفنية، إذ بلغت نسبة تحويله للتسديدات (من اللعب المفتوح) 26.4%، أعلى من هالاند (21.6%) وصلاح (21.1%).

كما بات أسرع لاعب سويدي يصل إلى 50 هدفاً في البريميرليج، متجاوزاً أسطورة أرسنال فريدي ليونجبرج، وسجل في ثماني مباريات متتالية بالمسابقة، ليضع اسمه بجوار أسماء مثل فان نيستلروي وفاردي.

ورغم شهرته كمهاجم صريح، أظهر إيزاك قدرات إضافية في صناعة الفرص، حيث صنع 50 فرصة من اللعب المفتوح مع نيوكاسل الموسم الماضي، وهو أفضل معدل في مسيرته حتى الآن (1.33 فرصة في المباراة). وفي ديسمبر 2024، لم يكتفِ بتسجيل أكثر من أي لاعب آخر (8 أهداف)، بل كان الأكثر صناعة للفرص أيضاً (19).

إلى جانب ذلك، يشارك بفاعلية في بناء الهجمات، إذ لمس الكرة بمعدل يقارب 37 لمسة في المباراة، متفوقاً على معظم مهاجمي الدوري، بمن فيهم داروين نونيز وأولي واتكينز، ما يعكس تنوعه في التحرك والربط بين الخطوط.

ويوضح التحليل الرقمي أن إيزاك لا يقدم الأهداف فقط، بل يشكل عنصر ضغط متقدم، إذ فاز بالكرة 18 مرة في الثلث الهجومي بالدوري الماضي، وهو رقم يضعه ضمن الأكثر نشاطاً.

وهذا التنوع يجعله إضافة مثالية بجوار محمد صلاح، كودي جاكبو، الوافد الجديد هوجو إيكيتيكي، والموهبة الصاعدة ريو نجوموها، ومع تقدم عمر صلاح واحتمالية رحيله بعد موسمين، فإن إيزاك (25 عاماً) يمثل ضماناً لمستقبل هجومي طويل الأمد.

وبإبرام الصفقة بعد ضم فلوريان فيرتس والحارس ماماردا شفيلي وفرامبونج، يؤكد ليفربول أنه لا يكتفي بإنجازات الموسم الماضي، بل يطمح لبناء جيل ذهبي جديد قادر على الهيمنة، محلياً وقارياً، وربما بعد سنوات قليلة، يُنظر إلى الـ130 مليون جنيه إسترليني التي دفعت في إيزاك، على أنه استثمار ذكي، وليس مغامرة مكلفة.