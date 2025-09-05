السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماتيوس يفتح النار على مدرب ألمانيا!

ماتيوس يفتح النار على مدرب ألمانيا!
5 سبتمبر 2025 21:59

 
دوسلدورف (د ب أ)

انتقد لوثار ماتيوس، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم، الأسبق، يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني الحالي، بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام سلوفاكيا في أول مباراة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .
وفي مقابلة مع شبكة «سكاي»، قال ماتيوس إن ناجلسمان لم يعد فريقه بشكل جيد قبل المباراة التي أقيمت الخميس.
وقال: «كان لدي الانطباع بأن المفاجأة سيطرت على فريق يوليان ناجلسمان، لم يتوقعوا هذا الأسلوب في اللعب، منتخب سلوفاكيا فاجأهم بضغطه القوي، لقد اعتمدوا على طريقة المراقبة رجل لرجل في جميع أنحاء الملعب، ولم نتمكن من التعامل مع ذلك إطلاقاً».
كما اتهم ماتيوس ناجلسمان بالمبالغة في التجريب خلال مباراة بهذه الأهمية، وقال: «في الحقيقة لم أعرف كيف لعبنا تحديداً، لم أعرف الخطة التي كان يعتمد عليها المنتخب الألماني في سلوفاكيا، هل كانت 4 - 2 - 2 - 2 بدون الكرة و3 - 5 - 2 عندما نستحوذ على الكرة؟ هل كان يريده تجربة طريقته القديم التي اعتمد عليها عندما كان مدرباً لفريق لايبزج؟، ببساطة لا أستطيع الاعتياد على كل هذه التغييرات».
وكانت الخسارة في براتيسلافا هي أول هزيمة للمنتخب الألماني على الإطلاق خارج أرضه، والرابعة بشكل عام، في 105 مباريات خاضها بالتصفيات المؤهلة للمونديال.

ألمانيا
منتخب ألمانيا
تصفيات كأس العالم
سلوفاكيا
جوليان ناجلسمان
لوثر ماتيوس
