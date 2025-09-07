ليفاندوفسكي يغادر برشلونة



معتز الشامي (أبوظبي)

يبدو أن مستقبل روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة على وشك الانتهاء، ووفقا لوسائل إعلام إسبانية، لا ينوي النادي الكتالوني تفعيل خيار تمديد عقد المهاجم البولندي لعام آخر، ما يعني أنه يدخل الآن موسمه الأخير مع البلوجرانا.

والسبب الرئيسي وراء هذا القرار هو الراتب المرتفع للمهاجم الذي يصل إلى مبلغ إجمالي قدره 26 مليون يورو سنويا، ويعد البولندي حاليا اللاعب الأعلى أجرا في الفريق.

ويمثل رحيله، المتوقع صيف العام المقبل، ارتياحاً كبيراً للوضع المالي للنادي، حيث يسعى برشلونة إلى خفض فاتورة رواتبه وإتاحة مساحة أكبر لتدعيم مراكز أخرى.

وأفادت التقارير أن المدير الرياضي ديكو، يعمل بالفعل على قائمة مختصرة من المرشحين لخلافة المهاجم، ويهدف النادي إلى تجديد خط هجومه واغتنام الفرصة لبدء عهد جديد يركز على بناء مستقبل أفضل.

وفي سن السابعة والثلاثين، أثبت ليفاندوفسكي أن موهبته التهديفية لا تزال قائمة، ففي موسم 2024/2025، شارك في 52 مباراة بجميع المسابقات، مسجلاً 42 هدفاً ومقدماً 3 تمريرات حاسمة، لتؤكد الأرقام جودته الدائمة ومكانته كأحد أبرز المهاجمين في العقد الماضي في كرة القدم الأوروبية.

ومنذ ظهوره الأول، حقق ليفاندوفسكي أرقاماً مبهرة، 101 هدف و20 تمريرة حاسمة في 149 مباراة رسمية، ولا تعكس إحصائياته قدرته التهديفية فحسب، بل تعكس أيضا تأثيره على اللعب الجماعي، وتواصله مع زملائه، وخلقه مساحات في الهجوم. تحت قيادته الهجومية، استعاد برشلونة تنافسيته في الدوري الإسباني والمسابقات الأوروبية، محققا ألقابا، ومقدما أسلوبا كرويا أكثر حسما وقوة.

وسينهي رحيل روبرت ليفاندوفسكي حقبة في برشلونة، تاركا وراءه أهدافا وقيادة وإرثا لا ينسى. يستعد النادي بالفعل لمستقبل من دون نجمه الهجومي البارز، بينما يستعد البولندي لما قد يكون موسمه الأخير بألوان البلوجرانا.