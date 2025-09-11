الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أزمات أونانا تنتقل من إنجلترا إلى «كاب فيردي»!

أزمات أونانا تنتقل من إنجلترا إلى «كاب فيردي»!
11 سبتمبر 2025 10:48

علي معالي (أبوظبي)

انتقلت أزمات أندريه أونانا من الملاعب الإنجليزية إلى القارة الأفريقية، وهذه المرة أثناء وجوده مع منتخب بلاده الكاميرون في مباراة بتصفيات كأس العالم 2026، عندما التقى «الأسود» مع الرأس الأخضر «كاب فيردي»، والتي انتهت بهزيمة الكاميرون 1-0، في واحدة من المفاجآت المدوية بالقارة السمراء.
التقطت الكاميرات بعد نهاية المباراة وأثناء خروج الحارس الكاميروني من أرض الملعب، وهو يدفع أحد مشجعي الرأس الأخضر في لقطة أثارت الكثير من الاستياء بين جماهير الفريق المستضيف للمباراة، وانتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان أونانا قد فقد مؤخراً مركزه الأساسي مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سلسلة من الأخطاء المتكررة، ووافق الحارس على الانتقال إلى طرابزون سبور التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية يونيو المقبل، وهو خروج يؤكد حالة الضعف التي بات عليها الحارس الكاميروني.
وفي المباراة الأخيرة لمنتخب بلاده، كان أونانا أيضاً سبباً في خسارة المنتخب، في واحدة من المفاجآت الكبيرة في تصفيات أفريقيا، ليستمر الأداء الكارثي والمتراجع لهذا الحارس، الذي تسبب في مشاكل كثيرة مع المان يونايتد في الموسم الماضي، ما جعل أموريم مدرب الفريق يضعه خارج حساباته تماماً في الموسم الحالي.
امتدت معاناة أونانا إلى المباريات الدولية، حيث كان متورطاً بشكل مباشر في هدف الرأس الأخضر الحاسم، بعدما اختار البقاء على خط المرمى ليسمح لديلون ليفرامينتو بالتسجيل بسهولة، وهي النتيجة التي وضعت الرأس الأخضر في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 19 نقطة مقابل 15 للكاميرون مع نهاية الجولة الثامنة من التصفيات المونديالية.
وتصاعد التوتر بعد صافرة النهاية عندما اقتحم المشجعون أرضية الملعب، واقترب أحد مشجعي الرأس الأخضر من أونانا لالتقاط صورة «سيلفي»، لكن الحارس الغاضب فقد أعصابه ودفعه في وجهه، بشكل قوي وغريب في الوقت نفسه.

أندريه أونانا
مانشستر يونايتد
المنتخب الكاميروني
