الأربعاء 24 سبتمبر 2025
النصر يتعاقد مع محترفين جديدين لـ«عربية السلة»

النصر يتعاقد مع محترفين جديدين لـ«عربية السلة»
23 سبتمبر 2025 14:51


دبي (وام)
تعاقد نادي النصر مع محترفين جديدين لتعزيز صفوف فريقه الأول لكرة السلة، استعداداً للمشاركة في النسخة ال 36 من بطولة الأندية العربية لكرة السلة، التي يستضيفها النادي من 25 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل بمشاركة 16 فريقاً عربياً.
ويخوض النصر، ممثل كرة السلة الإماراتية ومستضيف البطولة، منافسات المجموعة الأولى، إلى جانب فرق حمص فداء السوري، وشعب حضرموت اليمني، والقادسية الكويتي.
وكشف حسام الوكيل، المدير الفني لفريق النصر، أن المحترفين الجديدين هما الأميركي ترابين ترابيرو والكندي أوجوني أموري اللذان سينضمان إلى جانب المحترف الأميركي مارفيل هاريس لدعم الفريق في البطولة، إلى جانب لاعبيه المواطنين مثل صالح سلطان وحسن عبدالله، وفيصل محمد، وحمد حيدر وحمد عاشور وعبدالله المرزوقي وحسين عبدالله، بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الشابة مثل حسن الشيبة وعبدالرحمن السويدي.
وأوضح الوكيل أن الفريق استعد للبطولة من خلال معسكر تدريبي محلي تضمن مباراة تجريبية أمام اتحاد جدة السعودي في دبي، والمشاركة في المرحلة الأولى من مسابقة كأس الاتحاد المحلية التي أنهاها في صدارة مجموعته بعد الفوز على الوحدة والوصل وشباب الأهلي.وأكد المدير الفني حرص فريقه على الظهور بمستوى مشرف يمثل كرة السلة الإماراتية، والسعي للوصول إلى الأدوار النهائية للبطولة.

