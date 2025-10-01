نوير يُعادل كاسياس في «الأبطال»

معتز الشامي (أبوظبي)

في ليلة أقل ما يُقال عنها إنها تاريخية، نجح مانويل نوير في معادلة رقم إيكر كاسياس كأفضل حارس في عدد الانتصارات بدوري الأبطال، بعدما وصل إلى 101 فوز في المسابقة، لينضم إلى قائمة الأساطير في هذا الإحصاء التاريخي، وجاء هذا الإنجاز في ظل متابعة أداء مميز من الحارس المتقدم في العمر، الذي أصبح رابع لاعب في تاريخ البطولة يصل لهذا العدد بعد كريستيانو رونالدو، وتوماس مولر، وكاسياس نفسه.

وفي مباراة بايرن الأخيرة خارج أرضه أمام بافوس في دوري الأبطال، والتي انتهت بفوز عريض أمس بنتيجة 5-1، قدّم الفريق البافاري أداءً هجومياً قوياً بقيادة هاري كين الذي سجّل ثنائية، فيما شارك نوير بكثافة في الحفاظ على استقرار الفريق في الخط الخلفي.

بينما تعد مباراة الأمس، الظهور رقم 152 لنوير في دوري الأبطال، ما يضعه في المراتب المتقدمة من حيث عدد المباريات الأوروبية على مستوى الحراس، ويمتلك نوير، تاريخاً طويلاً مع بايرن ميونيخ منذ انضمامه في 2011، سجل أيضاً أرقاماً مثيرة أخرى، ومنها وصوله لأكثر من 240 شباك نظيفة في جميع المسابقات، والعديد من البطولات المحلية والأوروبية في مسيرته.

ومعادلته لرقم كاسياس، أكّد نوير أنه ما زال في ذروة التحدي حتى الآن، وأن تاريخه مع بايرن وأوروبا مستمر في البناء. إنه درس في الاستمرارية، الخبرة، والإرادة التي تجعل الحارس ليس مجرد لاعب دفاعي، بل قائد ورمز في المباريات الكبيرة.