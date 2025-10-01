الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نوير يُعادل كاسياس في «الأبطال»

نوير يُعادل كاسياس في «الأبطال»
1 أكتوبر 2025 09:43

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»

في ليلة أقل ما يُقال عنها إنها تاريخية، نجح مانويل نوير في معادلة رقم إيكر كاسياس كأفضل حارس في عدد الانتصارات بدوري الأبطال، بعدما وصل إلى 101 فوز في المسابقة، لينضم إلى قائمة الأساطير في هذا الإحصاء التاريخي، وجاء هذا الإنجاز في ظل متابعة أداء مميز من الحارس المتقدم في العمر، الذي أصبح رابع لاعب في تاريخ البطولة يصل لهذا العدد بعد كريستيانو رونالدو، وتوماس مولر، وكاسياس نفسه.
وفي مباراة بايرن الأخيرة خارج أرضه أمام بافوس في دوري الأبطال، والتي انتهت بفوز عريض أمس بنتيجة 5-1، قدّم الفريق البافاري أداءً هجومياً قوياً بقيادة هاري كين الذي سجّل ثنائية، فيما شارك نوير بكثافة في الحفاظ على استقرار الفريق في الخط الخلفي.
بينما تعد مباراة الأمس، الظهور رقم 152 لنوير في دوري الأبطال، ما يضعه في المراتب المتقدمة من حيث عدد المباريات الأوروبية على مستوى الحراس، ويمتلك نوير، تاريخاً طويلاً مع بايرن ميونيخ منذ انضمامه في 2011، سجل أيضاً أرقاماً مثيرة أخرى، ومنها وصوله لأكثر من 240 شباك نظيفة في جميع المسابقات، والعديد من البطولات المحلية والأوروبية في مسيرته.
ومعادلته لرقم كاسياس، أكّد نوير أنه ما زال في ذروة التحدي حتى الآن، وأن تاريخه مع بايرن وأوروبا مستمر في البناء. إنه درس في الاستمرارية، الخبرة، والإرادة التي تجعل الحارس ليس مجرد لاعب دفاعي، بل قائد ورمز في المباريات الكبيرة.

مانويل نوير
كاسياس
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
الرياضة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
اليوم 01:45
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
الرياضة
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
اليوم 01:32
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
الرياضة
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
اليوم 01:24
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
الرياضة
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©