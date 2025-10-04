سافينيو يمدّد عقده مع السيتي إلى 2031



مانشستر (أ ف ب)



مدّد مانشستر سيتي عقد جناحه البرازيلي سافينيو حتى العام 2031، مع خيار التجديد لعام إضافي.

وبرز ابن الـ 21 عاماً هدفاً لتوتنهام في فترة الانتقالات الأخيرة، لكن تقارير أفادت بأن النادي اللندني تراجع عن الصفقة بسبب مطالبة السيتي برقم مرتفع بلغ 70 مليون جنيه إسترليني (94 مليون دولار).

ورغم عدم حصوله على مركز أساسي دائم في تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، فقد قام سافينيو بتمرير 13 كرة حاسمة وتسجيل ثلاثة أهداف في 48 مباراة خلال عامه الأول في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وقال سافينيو في بيان صادر عن مانشستر سيتي: «أنا فخور للغاية بتوقيع هذا العقد الجديد مع السيتي، إنها مشاعر خاصة جداً أن أعرف أن «بيب» والنادي وضعا هذه الثقة الكبيرة بي».

وأضاف: «أشعر أن أمامي الكثير لأتطور، ما زلت شاباً، ولدي رغبة كبيرة في التعلم، لكنني أعرف أن العمل مع بيب وجهازه الفني سيساعدني كثيراً على التطور لاعباً».

وبرز سافينيو على الساحة الأوروبية أولاً مع جيرونا الإسباني الذي يعد من بين الأندية التي تملكها مجموعة السيتي، وتمكّن من مساعدته على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وانتقل بعدها اللاعب، الذي مثّل البرازيل في 14 مباراة دولية، إلى السيتي مقابل 31 مليون جنيه إسترليني.

وقال البرتغالي هوجو فيانا، المدير الرياضي لمانشستر سيتي: «سافينيو لا يزال صغيراً في السن، لكنه أظهر بالفعل أنه يملك المقومات اللازمة ليُصبح لاعباً استثنائياً بحق».