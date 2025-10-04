الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سافينيو يمدّد عقده مع السيتي إلى 2031

سافينيو يمدّد عقده مع السيتي إلى 2031
4 أكتوبر 2025 10:27

 
مانشستر (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
جوارديولا: أتفهم حلم برشلونة بهالاند


مدّد مانشستر سيتي عقد جناحه البرازيلي سافينيو حتى العام 2031، مع خيار التجديد لعام إضافي.
وبرز ابن الـ 21 عاماً هدفاً لتوتنهام في فترة الانتقالات الأخيرة، لكن تقارير أفادت بأن النادي اللندني تراجع عن الصفقة بسبب مطالبة السيتي برقم مرتفع بلغ 70 مليون جنيه إسترليني (94 مليون دولار).
ورغم عدم حصوله على مركز أساسي دائم في تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، فقد قام سافينيو بتمرير 13 كرة حاسمة وتسجيل ثلاثة أهداف في 48 مباراة خلال عامه الأول في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.
وقال سافينيو في بيان صادر عن مانشستر سيتي: «أنا فخور للغاية بتوقيع هذا العقد الجديد مع السيتي، إنها مشاعر خاصة جداً أن أعرف أن «بيب» والنادي وضعا هذه الثقة الكبيرة بي».
وأضاف: «أشعر أن أمامي الكثير لأتطور، ما زلت شاباً، ولدي رغبة كبيرة في التعلم، لكنني أعرف أن العمل مع بيب وجهازه الفني سيساعدني كثيراً على التطور لاعباً».
وبرز سافينيو على الساحة الأوروبية أولاً مع جيرونا الإسباني الذي يعد من بين الأندية التي تملكها مجموعة السيتي، وتمكّن من مساعدته على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.
وانتقل بعدها اللاعب، الذي مثّل البرازيل في 14 مباراة دولية، إلى السيتي مقابل 31 مليون جنيه إسترليني.
وقال البرتغالي هوجو فيانا، المدير الرياضي لمانشستر سيتي: «سافينيو لا يزال صغيراً في السن، لكنه أظهر بالفعل أنه يملك المقومات اللازمة ليُصبح لاعباً استثنائياً بحق».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
الرياضة
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
اليوم 14:38
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
اليوم 14:26
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
علوم الدار
شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين في "يوم المعلم العالمي"
اليوم 14:23
جوارديولا: أتفهم حلم برشلونة بهالاند
الرياضة
جوارديولا: أتفهم حلم برشلونة بهالاند
اليوم 14:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©