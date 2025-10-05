ميلاد نجم جديد في تشيلسي.. «المراهق البرازيلي» يُسقط ليفربول!



معتز الشامي (أبوظبي)



في ليلة درامية على ملعب «ستامفورد بريدج»، خطف الشاب البرازيلي إستيفاو الأضواء بهدف قاتل في الدقيقة 96 منح به تشيلسي فوزاً ثميناً على ليفربول 2-1، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، بهدف كتب فصلاً جديداً في صراع القمة، وألحق بحامل اللقب خسارته الثالثة خلال ثمانية أيام فقط.

ومنذ الدقيقة 14، أعلن الإكوادوري مويسيس كايسيدو تفوق تشيلسي بتسديدة مذهلة من خارج المنطقة سكنت الزاوية العليا للحارس مامارداشفيلي الذي خاض مباراته الأولى في «البريميرليج»، والهدف هو الثالث لكايسيدو في آخر 6 مباريات بالدوري «نفس عدد أهدافه في 133 مباراة سابقة»، مؤكدا تطوره الهجومي اللافت، لكن الأهم أنه كشف «هشاشة» دفاع ليفربول الذي لم يحافظ على نظافة شباكه سوى مرتين في آخر 16 مباراة.

وبعد تعادل جاكبو لليفربول، توقف كل شيء، حتى الدقيقة 96، التي انطلق فيها الإسباني مارك كوكوريّا على الجهة اليسرى وأرسل عرضية منخفضة مثالية، انقضّ عليها إستيفاو داخل المرمى، موقعاً على أول أهدافه في «البريميرليج»، ومهدياً تشيلسي فوزا لا يُنسى.

اللاعب البالغ 18 عاماً و163 يوماً أصبح ثاني أصغر برازيلي يسجل في الدوري الإنجليزي، بعد رافاييل مع مانشستر يونايتد عام 2008 (18 عاماً و122 يوماً)، كما بات الهداف البرازيلي رقم 11 في تاريخ تشيلسي، وهو رقم لم يتجاوزه سوى أرسنال (13).

وبهذا الفوز الذي خطفه ستيفاو، خرج تشيلسي من النفق المظلم بثلاث نقاط ثمينة ومؤشر إيجابي لمستقبله مع الجيل الشاب، بينما وجد ليفربول نفسه أمام أزمة تراجع دفاعي وبدني واضح، تحتاج إلى رد سريع قبل اتساع الفجوة في الصدارة.

أرقام بعد القمة

1- تشيلسي لم يخسر في آخر خمس مباريات على أرضه ضد ليفربول (فوزان وثلاثة تعادلات)، وهي أطول سلسلة منذ الفترة بين 1991 و2003.

2- الفوز هو الأول لتشيلسي على حامل لقب «البريميرليج» منذ مارس 2021، حين تغلب على ليفربول نفسه في «أنفيلد».

3- المدرب الهولندي أرني سلوت تكبّد ثلاث هزائم متتالية للمرة الأولى في مسيرته التدريبية (كريستال بالاس، جالطة سراي، تشيلسي).

4- خسارة «الريدز» جمّدت رصيده في المركز الثاني بفارق نقطة خلف أرسنال، بعدما كان متقدماً عليه بخمس نقاط قبل أسبوعين.

5- بحسب «السوبر كمبيوتر» الخاص بشبكة أوبتا العالمية، ارتفعت حظوظ أرسنال في الفوز بلقب موسم 2025-2026 إلى 41.6% مقابل 35.7% لليفربول، ما ينبئ بسباق محتدم حتى النهاية.