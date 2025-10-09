الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم

تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
9 أكتوبر 2025 14:35

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الجزائر إلى نهائيات «مونديال 2026» للمرة الخامسة
أروابارينا: «الأبيض» قادر على التأهل إلى «مونديال 2026»

مع بداية العد التنازلي لكأس العالم 2026، بحضور 48 منتخباً، يعرف معظم عشاق كرة القدم المتحمسين أن ميروسلاف كلوزه يتصدر قائمة هدافي كأس العالم على مر العصور بـ 16 هدفاً، بعد أن تفوق على البرازيلي رونالدو (15 هدفاً) في عام 2014، لكن قد لا يعرف الكثير من المشجعين قائمة أفضل 10 لاعبين من حيث المساهمة في الأهداف (أهداف + تمريرات حاسمة) في كأس العالم.
ويحتل الأسطورة البرازيلي بيليه المركز الأول، حيث فاز بالبطولة 3 مرات، وساهم بـ 21 هدفاً في 14 مباراة فقط، فيما يحتل النجم ليونيل ميسي المركز الثاني، ولكنه أيضاً ساهم بـ 21 هدفاً، عبر 26 مباراة. وإذا شارك في بطولة الصيف المقبل مع الأرجنتين، فقد يتصدر القائمة.
وفي المركز الثالث، يأتي الألماني السابق جيرد مولر، الذي ساهم بـ 20 هدفاً في 13 مباراة فقط. ويحتل المهاجم البرازيلي رونالدو المركز الرابع، حيث ساهم بـ 20 هدفاً في 19 مباراة بكأس العالم. 
ويحتل كلوزه المركز الخامس بـ 20 هدفاً في 24 مباراة. وتضم قائمة العشرة الأوائل أيضاً المهاجم الألماني توماس مولر (الثامن بـ 16 هدفاً) والأسطورة دييجو مارادونا (التاسع بـ 16 هدفاً). ويحتل كيليان مبابي المركز الحادي عشر بـ 15 هدفاً في 14 مباراة، وقد يتقدم في القائمة حال مشاركته في البطولة المقررة خلال الصيف المقبل.

مارادونا
ميسي
بيليه
كأس العالم
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©