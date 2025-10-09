تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم

معتز الشامي (أبوظبي)

مع بداية العد التنازلي لكأس العالم 2026، بحضور 48 منتخباً، يعرف معظم عشاق كرة القدم المتحمسين أن ميروسلاف كلوزه يتصدر قائمة هدافي كأس العالم على مر العصور بـ 16 هدفاً، بعد أن تفوق على البرازيلي رونالدو (15 هدفاً) في عام 2014، لكن قد لا يعرف الكثير من المشجعين قائمة أفضل 10 لاعبين من حيث المساهمة في الأهداف (أهداف + تمريرات حاسمة) في كأس العالم.

ويحتل الأسطورة البرازيلي بيليه المركز الأول، حيث فاز بالبطولة 3 مرات، وساهم بـ 21 هدفاً في 14 مباراة فقط، فيما يحتل النجم ليونيل ميسي المركز الثاني، ولكنه أيضاً ساهم بـ 21 هدفاً، عبر 26 مباراة. وإذا شارك في بطولة الصيف المقبل مع الأرجنتين، فقد يتصدر القائمة.

وفي المركز الثالث، يأتي الألماني السابق جيرد مولر، الذي ساهم بـ 20 هدفاً في 13 مباراة فقط. ويحتل المهاجم البرازيلي رونالدو المركز الرابع، حيث ساهم بـ 20 هدفاً في 19 مباراة بكأس العالم.

ويحتل كلوزه المركز الخامس بـ 20 هدفاً في 24 مباراة. وتضم قائمة العشرة الأوائل أيضاً المهاجم الألماني توماس مولر (الثامن بـ 16 هدفاً) والأسطورة دييجو مارادونا (التاسع بـ 16 هدفاً). ويحتل كيليان مبابي المركز الحادي عشر بـ 15 هدفاً في 14 مباراة، وقد يتقدم في القائمة حال مشاركته في البطولة المقررة خلال الصيف المقبل.