الهلال يقترب من تجديد عقد سافيتش حتى 2028

معتز الشامي (أبوظبي)

قدّم نادي الهلال السعودي عرضاً رسمياً لتجديد عقد نجمه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش حتى عام 2028، وفق ما أكدته تقارير صحفية إيطالية اليوم الجمعة.

وينتهي عقد سافيتش الحالي في يونيو 2026، غير أن إدارة الهلال تسعى لضمان بقاء اللاعب لفترة أطول بعد الأداء المميز الذي يقدمه منذ انضمامه قادما من لاتسيو في صيف 2023، ويتقاضى اللاعب الدولي الصربي حاليا نحو 20 مليون يورو سنويا، وتشير المصادر إلى أن العقد الجديد سيحمل تحسينات مالية إضافية تقديرا لدوره المؤثر في وسط الميدان الأزرق.

وجاء هذا التحرك بعد أشهر من تولي سيموني إنزاجي تدريب الهلال، ليجتمع من جديد مع سافيتش بعد فترة ناجحة سابقة في لاتسيو، ورغم ارتباط اسم اللاعب بإمكانية العودة إلى الدوري الإيطالي، فإن العرض السعودي الضخم يجعل استمرار النجم الصربي في الرياض هو الخيار الأقرب في الوقت الحالي.