لياو يبحث عن هدفه الأول في «سان سيرو» منذ 17 شهراً!



معتز الشامي (أبوظبي)



يستعد النجم البرتغالي رافائيل لياو للعودة إلى التشكيلة الأساسية لميلان في مواجهة فيورنتينا مساء الأحد على ملعب سان سيرو، باحثاً عن أول هدف له على أرض الفريق منذ أكثر من عام ونصف.

وآخر أهداف لياو في معقل الروسونيري تعود إلى 25 مايو 2024، خلال التعادل (3-3) أمام ساليرنيتانا في الجولة الأخيرة من موسم 2023-2024، وهي المباراة الأخيرة للمدرب السابق ستيفانو بيولي، الذي يعود هذه المرة إلى سان سيرو مدرباً لفيورنتينا، في مواجهة مليئة بالمفارقات.

وغاب اللاعب «26 عاماً» معظم الفترة الماضية، بسبب إصابة عضلية في الساق تعرض لها في مباراة كأس إيطاليا أمام باري يوم 17 أغسطس، قبل أن يعود تدريجياً للمشاركة بديلاً في مباراتين خلال الأسابيع الأخيرة.

ووفق الصحافة الإيطالية، من المنتظر أن يبدأ لياو أساسياً للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم، لتعويض غياب الأميركي كريستيان بوليسيتش، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، والذي يغيب للإصابة في العضلة الخلفية.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فيورنتينا المباراة في ظروف صعبة، إذ لم يحقق أي فوز حتى الآن في الدوري، كما يُتوقع أن يفتقد خدمات مهاجمه مويس كين بسبب الإصابة.

وبينما يبحث ميلان عن العودة للانتصارات ومواصلة الضغط على فرق الصدارة، يرى لياو في هذه المواجهة فرصة لاستعادة بريقه أمام جماهير سان سيرو بعد 17 شهراً من الصيام التهديفي في معقل «الروسونيري».