الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدافع أميركا يغيب 5 أشهر

مدافع أميركا يغيب 5 أشهر
25 أكتوبر 2025 10:09

 
جلاسكو (أ ب)

قال برندان رودجرز، المدير الفني لفريق سلتيك الأسكتلندي لكرة القدم، إن المدافع الأميركي كاميرون كارتر فيكرز يغيب على الأقل لعدة أشهر، بعدما تعرّض اللاعب لإصابة في وتر أخيل.
توقّع رودجرز أن يغيب كارتر فيكرز لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر، وهو ما قد يقلل من فرص المدافع في الانضمام إلى صفوف المنتخب الأميركي في بطولة كأس العالم التي تقام الصيف المقبل.
وشعر كارتر فيكرز «27 عاماً» بالألم في المباراة التي فاز فيها سلتيك على شتورم جراتس النمساوي 2 -1 في الدوري الأوروبي.
وأجرى رودجرز تبديلين في الشوط الأول بسبب الإصابات، ثم أجرى تغييراً آخر في الدقيقة 78، ليستنفد بذلك فرصه الثلاث لإجراء التبديلات.
وقال رودجرز عقب المباراة: «كنا نريد إخراج كاميرون، لكننا استطعنا إجراء تبديل واحد فقط في الشوط الثاني، في الوضع المثالي، كنا سنخرجه من المباراة». وقال رودجرز لشبكة «سكاي سبورت» إن إصابته عبارة عن إصابة في وتر أخيل.
وربما يتم استدعاء أوستون تراستي، وهو أيضاً لاعب دولي أميركي، ليحل محل كارتر فيكرز، الذي سبق له أن شارك مع المنتخب الأميركي في كأس العالم 2022.

الدوري الأسكتلندي
سلتيك
أميركا
كأس العالم
