توروب: الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك في «السوبر المصري»



أبوظبي (د ب أ)



أكد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي المصري، على جاهزية فريقه لخوض مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها الأحد على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «قطعنا خطوة مهمة بالفوز على سيراميكا كليوباترا والتأهل إلى النهائي، وندرك تماماً معنى هذه المواجهة التاريخية بالنسبة للأهلي وجماهيره، نحن هنا من أجل التتويج باللقب، وننتظر بفارغ الصبر دعم جماهيرنا ومساندتهم لتحقيق الفوز».

وأضاف: «نعمل باستمرار على تقييم وتطوير الأداء، وليس هناك فريق في العالم يلعب دون أخطاء، والمهم أننا نتعلم ونسعى لمعالجتها، الترابط الهجومي كان مميزاً أمام سيراميكا، وطريقتي تعتمد على حرية الحركة داخل الملعب، والأهم بالنسبة لي هو أداء المجموعة».

وأوضح المدير الفني أن جميع اللاعبين في كامل الجاهزية للمباراة، مشيراً إلى أنه سيحدد التشكيل الأساسي عقب المران الأخير.

واختتم توروب حديثه قائلاً: «جراديشار قدم مباراة جيدة أمام سيراميكا ونجح في التسجيل، وتم استبداله فقط للحفاظ عليه من الإجهاد، كما أن هناك لاعبين في طريق العودة بعد التعافي من الإصابة، ومن بينهم محمد شريف».