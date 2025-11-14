مبابي: 400 هدف ليس رقماً باهراً والوصول إلى 1000 مستحيل



باريس (د ب أ)

احتفل كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا لكرة القدم، بتأهل منتخب بلاده لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أفضل وجه، بعدما وصل إلى 400 هدف، خلال رحلته مع عالم الساحرة المستديرة.

وقاد مبابي 26 عاماً المنتخب الفرنسي للصعود لنهائيات كأس العالم للمرة الـ17 في تاريخه والثامنة على التوالي، بعدما أحرز هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، وصنع هدفاً آخر لزميله هوجو إيكيتيكي، خلال فوز الفريق الكبير للفريق 4 / صفر على ضيفه منتخب أوكرانيا، مساء أمس الخميس، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بالمجموعة الرابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخبي أيسلندا والمجر، ليحسم تأهله مبكراً للمونديال، دون انتظار خوضه المباراة الأخيرة بالمجموعة.

وشدد مبابي على أن وصوله إلى 400 هدف طوال مشواره الكروي، سواء مع الأندية التي دافع عن ألوانها أو منتخب بلاده «أمر يدعو للفخر». وصرح مبابي في تصريحات نقلها موقع «فوت ميركاتو» الإلكتروني الفرنسي، عقب المباراة: «نحن نقترب، ولكن كما ذكرت سابقاً، هناك لاعبان، أحدهما لديه 950 هدفاً - في إشارة للبرتغالي كريستيانو رونالدو - والآخر لديه أكثر من 900 هدف - في إشارة للأرجنتيني ليونيل ميسي». وأضاف مبابي: «400 هدف ليس رقماً باهراً. إذا أردت مفاجأة الناس، فيتعين عليك تسجيل 400 هدف إضافي على الأقل»، وأوضح نجم فريق ريال مدريد الإسباني: «أنا سعيد للغاية، إنه إنجاز رمزي، لكن لا يزال أمامي عمل لأنجزه».

وفيما يتعلق بإمكانية وصوله إلى 1000 هدف، رد مبابي قائلاً: «هذا مستحيل. يظهر لنا كريستيانو رونالدو أن الأمر ممكن، فلنحاول تحقيق المستحيل. المسيرة الكروية تمضي سريعاً، لذا أحاول ترك بصمتي».

ويسعى مبابي لقيادة منتخب فرنسا لبلوغ نهائي كأس العالم المقبلة، والعمل على الفوز باللقب الثالث، بعدما توج منتخب (الديوك) بالبطولة عامي 1998 و2018، علماً بأنه خسر المباراة النهائية بنسخة البطولة الماضية عام 2022 في قطر بركلات الترجيح أمام المنتخب الأرجنتيني.