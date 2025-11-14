السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ابن سليم: كأس العالم للكارتينج فصل جديد للسيارات الشعبية

ابن سليم: كأس العالم للكارتينج فصل جديد للسيارات الشعبية
14 نوفمبر 2025 16:02

 
دبي (الاتحاد)

حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة


أكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، أن كأس العالم للكارتينج الجديد «الترحيب والقيادة» يقلّل من العوائق المالية والتكنولوجية المرتبطة بالكارتينج، مما يجعله سهل المنال، ويوسع نطاق المشاركة العالمية.
وينطلق كأس العالم للكارتينج الجديد للمرة الأولى بمشاركة السائقين الناشئين في فئتي الناشئين والكبار في حلبة ليل الدولية في ماليزيا، التي تُعد أكبر حلبة للكارتينج في آسيا.
وجمعت المنافسات التي تستمر 3 أيام في كوالالمبور 107 سائقين من 50 جنسية، للتنافس في سيارات كارتينج متطابقة وموحدة، وتضم قائمة المشاركين 15 فتاة، وهو أكبر عدد من الفتيات يشارك في منافسات الكارتينج التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.
ويشارك في الحدث التاريخي سائقان من الإمارات، وهما أريان سينج في فئة الناشئين، وزين الحمصاني، الفائز مؤخراً في بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «كأس الأمم لبطولة الكارتينج في قطر ضمن فئة الكبار».
وقال محمد بن سليم: «تمثل النسخة الأولى من كأس العالم للكارتينج (الترحيب والقيادة) فصلاً جديداً ومثيراً لرياضة السيارات الشعبية حول العالم، ونتقدم بالشكر إلى أندية الاتحاد الدولي للسيارات الأعضاء التي يشارك في الحدث، وإلى الرئيس تان سري موخزاني مهاتير، ونادي السيارات الماليزي، وحكومة ماليزيا على استضافة هذا الحدث التاريخي، والدعم الذي حظي به النظام الجديد من الحدث كان مذهلاً، ويُظهر التزامنا العالمي بتنمية المشاركة في رياضة السيارات، وتمكين الجيل القادم من المواهب».

الإمارات
محمد بن سليم
الاتحاد الدولي للسيارات
الكارتينج
ماليزيا
مخيم للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
اليوم 01:11
طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
اليوم 01:11
امرأة نازحة من الفاشر تمر أمام خيام في بلدة الدبة الشمالية (أ ف ب)
علوم الدار
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
اليوم 01:11
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
اليوم 01:11
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
اليوم 01:11
