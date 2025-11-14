مبابي يغيب عن فرنسا أمام أذربيجان للإصابة



باريس (أ ف ب)



يغيب قائد فرنسا المهاجم كيليان مبابي عن صفوف منتخب بلاده الضامن تأهله إلى نهائيات مونديال 2026 في المواجهة الأخيرة للتصفيات الأوروبية أمام أذربيجان، بسبب إصابة في الكاحل، وفقاً لما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وأفاد الاتحاد المحلي في بيان أن مهاجم ريال مدريد الإسباني صاحب هدفين من رباعية الفوز على أوكرانيا 4-0، ما ضمن تأهل «الديوك» إلى نهائيات كأس العالم «لا يزال يُعاني من التهاب في كاحله الأيمن، ويتطلب فحوص إضافية، سيجري هذه الفحوص الجمعة في مدريد».

ويسافر المنتخب الفرنسي إلى باكو لخوض مباراته الأخيرة ضمن المجموعة الرابعة التي يحتّل صدارتها برصيد 13 نقطة بفارق 6 نقاط عن أيسلندا الثانية بفارق الأهداف عن أوكرانيا في المركز الثالث.

وتألق مبابي في ملعب «بارك دي برانس» بعدما كان عرّاب تأهل بلاده إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل، بتسجيله هدفين وتمريره كرة حاسمة، رافعاً رصيده إلى 55 هدفاً في 94 مباراة دولية، حيث لم يعد يتأخر سوى بفارق هدفين عن أوليفر جيرو صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف بقميص المنتخب (57).

ويضاف غياب مبابي إلى زميله في ريال لاعب الوسط إدواردو كامافينجا الذي يعاني من شد عضلي في الفخذ.

وكان مدرب المنتخب ديدييه ديشامب استبق انسحاب كامافينجا باستدعاء كيفرين تورام بديلاً له.

كما لن يشارك لاعب الوسط مانو كونيه أمام أذربيجان للإيقاف بعد نيله بطاقة صفراء ثانية أمام أوكرانيا، ليتقلص عدد بعثة المنتخب الفرنسي إلى 22 لاعباً لمباراته الأخيرة في التصفيات.