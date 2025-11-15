الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
البلايلي يوجه رسالة إلى جماهير الترجّي

البلايلي يوجه رسالة إلى جماهير الترجّي
15 نوفمبر 2025 09:45

تونس (د ب أ)

وجَّه اللاعب الدولي الجزائري لنادي الترجّي التونسي يوسف البلايلي، ورئيس النادي حمدي المدب، رسالة طمأنة إلى جماهير الفريق بشأن إصابة اللاعب ومستقبله الرياضي مع الترجي.
وأثارت إصابة اللاعب في الرباط الصليبي بالركبة في مباراة الديربي ضد النادي الأفريقي الأحد الماضي، تكهّنات بشأن وضعه المستقبلي مع الفريق، وسط توقّعات بابتعاده عن الملاعب لمدة أشهر.
ويستعدّ البلايلي الذي يُعد المعشوق الأول لجماهير الترجي بين اللاعبين، للسفر إلى قطر من أجل الخضوع لعملية جراحية.
وقال في رسالة إلى محبيه عبر مقطع فيديو على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «سأعود أقوى لإسعاد جماهير الترجّي، أوجّه الشكر لرئيس الترجّي حمدي المدب، منذ انضممت إلى الفريق علّمنا حب الفوز والقتالية، وعندما نصاب نعود أكثر قوة».
من جانبه، طمأن رئيس الترجي جماهير الفريق باستمرار اللاعب مع النادي بعد الخضوع لعملية الجراحية.
وقال المدب: «أتمنى لو كان كل اللاعبون في الترجي مثل البلايلي، بعد العملية ستكون هناك إعادة تأهيل، وسيستعيد البلايلي كامل لياقته، وسيعود كما في السابق، ولن يبتعد عن الترجي».
وتابع رئيس الترجي: «البلايلي هو ابني، عندما جاء إلى الترجي أسعدنا وأسعد الجماهير، البلايلي سيعود وأنا من سيتهم به».
لعب البلايلي (33 عاماً) للمرة الأولى في صفوف الترجي بين عامي 2012 و2014، ثم لعب معه بين عامي 2018 و2019 وفاز معه آنذاك بلقبي دوري أبطال أفريقيا على التوالي، وانضم للمرة الثالثة إلى الفريق منذ 2024 قادماً من مولودية الجزائر.

 

