الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

معلول خارج قائمة تونس أمام البرازيل

معلول خارج قائمة تونس أمام البرازيل
15 نوفمبر 2025 09:56

 
تونس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مدرب ألبانيا يسخر من غزارة التهديف لإنجلترا!
كين: توخيل قادر على بناء منتخب يفوز بكأس العالم


قال مدرب المنتخب التونسي سامي الطرابلسي، إن علي معلول وعدداً آخر من اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الودية ضد منتخب الأردن، لن يكونوا في قائمة اللاعبين في مباراة البرازيل المقررة 18 نوفمبر بملعب «بيار مورا» بمدينة ليل الفرنسية.
ومن المتوقّع أن يدفع المدرب الطرابلسي في مباراة البرازيل بالفريق الأول المكوّن في أغلبه من اللاعبين المحترفين في البطولات الأوروبية ودول الخليج العربي.
ويعمل الطرابلسي بقاعدة التدوير بين عناصر المنتخبين الأول والثاني لتأمين المشاركة في بطولتي كأس العرب في قطر وكأس أمم أفريقيا في المغرب، اللتين تجريان في وقت متقارب بين ديسمبر ويناير المقبلين.
وإلى جانب علي معلول، يغيب عن مباراة البرازيل أيضاً محمود غربال وأسامة الحدادي وعصام الجبالي وحسام تقا.
كما أرجع الطرابلسي سبب الافتقاد إلى خدمات لاعبين آخرين إلى مشكلة التأشيرات.
وحققت تونس الفوز 3-2 ضد منتخب الأردن، وكانت تعادلت ضد موريتانيا بهدف لمثله ضمن تحضيراتها لكأس العرب وكأس أمم أفريقيا.
وحول المواجهة ضد البرازيل، قال الطرابلسي: «لن نهاجم بستة أو سبعة لاعبين ضد البرازيل، سنلعب بشكل متوازن، مهارة لاعبي البرازيل قد تستدعي أسلوباً دفاعياً، لكن لن نبقى في الخلف، ونسعى للمجازفة واختبار قدراتنا الهجومية».

كأس العالم
مونديال 2026
تونس
سامي الطرابلسي
البرازيل
الأردن
علي معلول
ليل
فرنسا
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك
علوم الدار
نهيان بن مبارك: قيم ومبادئ التسامح والتعايش تتجسد في أقوال وأفعال رئيس الدولة
اليوم 12:56
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية في تشيلي
الأخبار العالمية
انتخابات رئاسية في تشيلي
اليوم 12:46
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
الرياضة
إسلام ماخاتشيف يُتوج بلقب «يو إف سي 322» في نيويورك
اليوم 12:06
دبي.. تنفيذ أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
علوم الدار
نجاح أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي بين مرغم ومطار آل مكتوم
اليوم 12:02
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
الرياضة
القبض على نجم سلة أميركا بتهمة «الاعتداء الجنائي»!
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©