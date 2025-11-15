معلول خارج قائمة تونس أمام البرازيل



تونس (د ب أ)



قال مدرب المنتخب التونسي سامي الطرابلسي، إن علي معلول وعدداً آخر من اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الودية ضد منتخب الأردن، لن يكونوا في قائمة اللاعبين في مباراة البرازيل المقررة 18 نوفمبر بملعب «بيار مورا» بمدينة ليل الفرنسية.

ومن المتوقّع أن يدفع المدرب الطرابلسي في مباراة البرازيل بالفريق الأول المكوّن في أغلبه من اللاعبين المحترفين في البطولات الأوروبية ودول الخليج العربي.

ويعمل الطرابلسي بقاعدة التدوير بين عناصر المنتخبين الأول والثاني لتأمين المشاركة في بطولتي كأس العرب في قطر وكأس أمم أفريقيا في المغرب، اللتين تجريان في وقت متقارب بين ديسمبر ويناير المقبلين.

وإلى جانب علي معلول، يغيب عن مباراة البرازيل أيضاً محمود غربال وأسامة الحدادي وعصام الجبالي وحسام تقا.

كما أرجع الطرابلسي سبب الافتقاد إلى خدمات لاعبين آخرين إلى مشكلة التأشيرات.

وحققت تونس الفوز 3-2 ضد منتخب الأردن، وكانت تعادلت ضد موريتانيا بهدف لمثله ضمن تحضيراتها لكأس العرب وكأس أمم أفريقيا.

وحول المواجهة ضد البرازيل، قال الطرابلسي: «لن نهاجم بستة أو سبعة لاعبين ضد البرازيل، سنلعب بشكل متوازن، مهارة لاعبي البرازيل قد تستدعي أسلوباً دفاعياً، لكن لن نبقى في الخلف، ونسعى للمجازفة واختبار قدراتنا الهجومية».